Водная прогулка
Остров в сердце Бангкока
Отправьтесь на водную прогулку к зелёному острову Банг Крачао, где вас ждут каяки, плавучий рынок и индуистский храм. Ощутите спокойствие природы
Начало: У пирса в Бангкоке
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
$52 за человека
Водная прогулка
К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено)
Посетить морской мир, найти Немо и подружиться с подводной братвой
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
26 дек в 06:00
27 дек в 06:00
$136 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Яркий Бангкок: завтрак на воде, парк Юрского периода и небоскрёб МахаНакхон
От кинематографичных джунглей с динозаврами до стеклянного пола на высоте 310 метров
Завтра в 11:00
26 дек в 11:00
$300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 300.
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2026 год по теме «Активный отдых», цены от $52. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль