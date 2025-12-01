Найдено 3 экскурсии в категории « Активный отдых » в Бангкоке, цены от $52. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде Прогулки на каяках 7 часов Водная прогулка Остров в сердце Бангкока Отправьтесь на водную прогулку к зелёному острову Банг Крачао, где вас ждут каяки, плавучий рынок и индуистский храм. Ощутите спокойствие природы Начало: У пирса в Бангкоке Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 $52 за человека На лодке 10 часов Водная прогулка К рыбкам Немо из Бангкока (всё включено) Посетить морской мир, найти Немо и подружиться с подводной братвой Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 06:00 $136 за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Яркий Бангкок: завтрак на воде, парк Юрского периода и небоскрёб МахаНакхон От кинематографичных джунглей с динозаврами до стеклянного пола на высоте 310 метров $300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бангкока

