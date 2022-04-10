Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг

Насыщенное путешествие на остров, где любят отдыхать члены королевской семьи Таиланда

Индивидуальная
Ко Си Чанг — тихий, уютный и совершенно волшебный остров.

Вы узнаете, как он связан с фэншуем и в чем секрет счастья его жителей.

Прокатитесь на пароме, тук-туке и фуникулере.

Посетите китайский храм и пещеру Желаний, услышите о традициях Буддизма в мужском монастыре и погуляете по парку-резиденции короля Рамы.

А еще отдохнете на тихом нетуристическом пляже!
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Курорт Си Рача и переправа на остров Ко Си Чанг

Всего в полутора часах езды от Бангкока находится курортный городок Си Рача. Мы посетим недавно открывшуюся здесь смотровую площадку и храм Дракона на горе. Затем на комфортном быстроходном кораблике переправимся на остров Ко Си Чанг. Вы узнаете, почему его называют «уголком Китая в Таиланде», на каком диалекте говорят островитяне и почему они считаются самыми счастливыми людьми во всем Королевстве.

Поездка на тук-туке, священные храмы и пещеры

Мы прокатимся вокруг острова на тук-туках, которые вручную делают местные жители. Поднимемся на фуникулере в чудотворный монастырь, заглянем в древние пещеры, увидим покрытые золотой фольгой стены и статую Бога обезьян. Затем посетим еще одно таинственное место — древний храм, где покоится мумия монаха. Я расскажу, в каких условиях в Таиланде живут настоящие монахи-отшельники и как выглядят их кельи.

Королевский дворец и отдых на роскошном пляже

Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ. Оцените дворцово-парковый ансамбль Короля Рамы V, возведенный в конце 19 века. Попробуете тайскую кухню в кафе на берегу моря, вдоволь накупаетесь и отдохнете на красивом малолюдном пляже.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Все входные билеты и транспорт по маршруту включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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