Всего в полутора часах езды от Бангкока находится курортный городок Си Рача. Мы посетим недавно открывшуюся здесь смотровую площадку и храм Дракона на горе. Затем на комфортном быстроходном кораблике переправимся на остров Ко Си Чанг. Вы узнаете, почему его называют «уголком Китая в Таиланде», на каком диалекте говорят островитяне и почему они считаются самыми счастливыми людьми во всем Королевстве.
Поездка на тук-туке, священные храмы и пещеры
Мы прокатимся вокруг острова на тук-туках, которые вручную делают местные жители. Поднимемся на фуникулере в чудотворный монастырь, заглянем в древние пещеры, увидим покрытые золотой фольгой стены и статую Бога обезьян. Затем посетим еще одно таинственное место — древний храм, где покоится мумия монаха. Я расскажу, в каких условиях в Таиланде живут настоящие монахи-отшельники и как выглядят их кельи.
Королевский дворец и отдых на роскошном пляже
Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ. Оцените дворцово-парковый ансамбль Короля Рамы V, возведенный в конце 19 века. Попробуете тайскую кухню в кафе на берегу моря, вдоволь накупаетесь и отдохнете на красивом малолюдном пляже.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Все входные билеты и транспорт по маршруту включены в стоимость
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$200
5 и более человек
$150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными.
В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). читать дальшеуменьшить
Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе.
Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать.
Желаем вам приятного отдыха!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
–
2
–
1
–
Светлана
Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!
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Яна
Отличная экскурсия, прекрасный гид. Информативно и не скучно. Точно рекомендую. Спасибо!
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О
Ольга
Этот вариант подойдет тем, кто уже достаточно времени провел в Бангкоке и ищет новых впечатлений. Остров не избалован вниманием туристов, поэтому местный колорит можно прочувствовать во всей полноте. Июнь - не лучшее время для посещения, поскольку океан "цветет". В общем, это скорее не экскурсия, а поездка на пляж с посещением по пути локальных точек интереса, поэтому главное - выбрать правильный сезон.
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