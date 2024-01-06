Ко Си Чанг не просто остров, это целый мир, где история и современность переплетаются в удивительный узор.Вас ждет путешествие, полное открытий: от курортного городка Си Рача с его смотровой площадкой

и храмом Дракона до комфортной переправы на остров, где каждый камень рассказывает свою историю. Узнайте, почему Ко Си Чанг считается уголком Китая в Таиланде, и какой диалект предпочитают его жители. Откройте для себя мир тайских традиций, посетив священные храмы и пещеры, где каждая статуя и каждый рисунок имеют свое значение. Поднимитесь на фуникулере к чудотворному монастырю, исследуйте живописную бухту с гротами, которые когда-то служили укрытием пиратам. Великолепный дворцово-парковый ансамбль Короля Рамы V, построенный в конце 19 века, не оставит вас равнодушными. Завершите свой день на красивом, уединенном пляже, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться красотой природы. Все входные билеты и транспорт по маршруту уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться путешествием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Курорт Си Рача и переправа на остров Ко Си Чанг

Всего в полутора часах езды от Бангкока находится курортный городок Си Рача. Мы посетим недавно открывшуюся здесь смотровую площадку и храм Дракона на горе. Затем на комфортном быстроходном кораблике переправимся на остров Ко Си Чанг. Вы узнаете, почему его называют «уголком Китая в Таиланде», на каком диалекте говорят островитяне и почему они считаются самыми счастливыми людьми во всем Королевстве.

Поездка на тук-туке, священные храмы и пещеры

Мы прокатимся вокруг острова на тук-туках, которые вручную делают местные жители. Поднимемся на фуникулере в чудотворный монастырь, заглянем в древние пещеры, увидим покрытые золотой фольгой стены и статую Бога обезьян. Затем посетим еще одно таинственное место — древний храм, где покоится мумия монаха. Я расскажу, в каких условиях в Таиланде живут настоящие монахи-отшельники и как выглядят их кельи.

Королевский дворец и отдых на роскошном пляже

Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ. Оцените дворцово-парковый ансамбль Короля Рамы V, возведенный в конце 19 века. Попробуете тайскую кухню в кафе на берегу моря, вдоволь накупаетесь и отдохнете на красивом малолюдном пляже.

Организационные детали