Что вас ожидает

Курорт Си Рача и переправа на остров Ко Си Чанг

Всего в полутора часах езды от Бангкока находится курортный городок Си Рача. Мы посетим недавно открывшуюся здесь смотровую площадку и храм Дракона на горе. Затем на комфортном быстроходном кораблике переправимся на остров Ко Си Чанг. Вы узнаете, почему его называют «уголком Китая в Таиланде», на каком диалекте говорят островитяне и почему они считаются самыми счастливыми людьми во всем Королевстве.

Поездка на тук-туке, священные храмы и пещеры

Мы прокатимся вокруг острова на тук-туках, которые вручную делают местные жители. Поднимемся на фуникулере в чудотворный монастырь, заглянем в древние пещеры, увидим покрытые золотой фольгой стены и статую Бога обезьян. Затем посетим еще одно таинственное место — древний храм, где покоится мумия монаха. Я расскажу, в каких условиях в Таиланде живут настоящие монахи-отшельники и как выглядят их кельи.

Королевский дворец и отдых на роскошном пляже

Вы увидите живописную бухту с гротами, которые пираты в старину использовали для хранения сокровищ. Оцените дворцово-парковый ансамбль Короля Рамы V, возведенный в конце 19 века. Попробуете тайскую кухню в кафе на берегу моря, вдоволь накупаетесь и отдохнете на красивом малолюдном пляже.

Организационные детали