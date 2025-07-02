Описание экскурсии
Поезд, рынок и переправа
Начнём с поездки на поезде в Самутсакхон — мимо окраин и жилых кварталов. Погуляем по рынку с морепродуктами, переправимся через реку на кораблике и пересядем на велотакси. Спокойная поездка по Старому городу позволит рассмотреть детали и почувствовать атмосферу.
Поезд сквозь рынок
Далее — поездка на легендарном поезде, проходящем через рынок Мэклонг. Вы увидите, как торговцы убирают лавки за секунды до прибытия состава. Это безопасно, но по-настоящему зрелищно.
Лодка и вечерний рынок
На Ампхавском плавучем рынке арендуем лодку, чтобы увидеть город с воды и заглянуть в храм. Завершим день неспешной прогулкой и комфортным трансфером до отеля.
Примерный тайминг
10:00 — выезд
10:15 — прибытие на ж/д станцию
10:40 — отправление поезда
11:40 — Самутсакхон
12:00–12:10 — переход на корабле
12:10–13:10 — прогулка на велотакси
13:30 — отправление поезда
14:15 — Мэклонг
16:30–17:35 — Ампхавский плавучий рынок, прогулка на лодке по рынку
17:35–19:00 — дорога назад
Организационные детали
- В стоимость включено: билеты на поезд, корабль и лодку, велотакси, обратное такси до вашего отеля с места окончания экскурсии
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$109
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое за экскурсию.
Мероприятия превзошло ожидания, особенно поезд, которые едет сквозь рынок
Увидели Тайланд с совершенно новой стороны! Однозначно рекомендую эту необычную экскурсию!
знает в разных областях, что очень приятно и удивительно! Всем рекомендую этого профессионала, не пожалеете!
Посетили экскурсию открывая мир вокруг Бангкока. Приятные неожиданности начались сразу, во-первых нас встретили не на точке сбора, а на удобной к нам ближайшей станции,что бы мы не потерялись! Второе