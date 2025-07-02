Мои заказы

Открывая мир вокруг Бангкока

Один день - три города, четыре вида транспорта и живой Таиланд за пределами столицы
Вы побываете сразу в нескольких городах: проедете на поезде сквозь рынок, покатаетесь на велотакси, корабле и лодке, прогуляетесь по уличным рынкам и старым кварталам. И увидите Таиланд таким, каким его знают только местные.
5
12 отзывов
Открывая мир вокруг Бангкока© Сабри
Открывая мир вокруг Бангкока© Сабри
Открывая мир вокруг Бангкока© Сабри

Описание экскурсии

Поезд, рынок и переправа

Начнём с поездки на поезде в Самутсакхон — мимо окраин и жилых кварталов. Погуляем по рынку с морепродуктами, переправимся через реку на кораблике и пересядем на велотакси. Спокойная поездка по Старому городу позволит рассмотреть детали и почувствовать атмосферу.

Поезд сквозь рынок

Далее — поездка на легендарном поезде, проходящем через рынок Мэклонг. Вы увидите, как торговцы убирают лавки за секунды до прибытия состава. Это безопасно, но по-настоящему зрелищно.

Лодка и вечерний рынок

На Ампхавском плавучем рынке арендуем лодку, чтобы увидеть город с воды и заглянуть в храм. Завершим день неспешной прогулкой и комфортным трансфером до отеля.

Примерный тайминг

10:00 — выезд
10:15 — прибытие на ж/д станцию
10:40 — отправление поезда
11:40 — Самутсакхон
12:00–12:10 — переход на корабле
12:10–13:10 — прогулка на велотакси
13:30 — отправление поезда
14:15 — Мэклонг
16:30–17:35 — Ампхавский плавучий рынок, прогулка на лодке по рынку
17:35–19:00 — дорога назад

Организационные детали

  • В стоимость включено: билеты на поезд, корабль и лодку, велотакси, обратное такси до вашего отеля с места окончания экскурсии
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В метро (BTS) Wongwian Yai
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29204 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Д
Дмитрий
2 июл 2025
Добрый день ! Посетили экскурсию открывая мир вокруг Бангкока. Приятные неожиданности начались сразу, во-первых нас встретили не на точке сбора, а на удобной к нам ближайшей станции,что бы мы не
читать дальше

потерялись! Второе на экскурсии были только мы вдвоем с супругой) Началась экскурсия с часовой поездки на старинном поезде, но кроме красивых и интересных видов, гид Сабри, рассказывал про страну, провинции, час прилетел незаметно! После был рыбный рынок, где увидели таких морских гадов, о существовании которых даже не знали. После часовая экскурсия на велорикшах, что тоже вышло очень круто, у каждого своя рикша была! После знаменитый поезд на рынок зонтиков, в нашем случае увидели из поезда как он прибывает, и во время обеда уже смотрели на сбором зонтиков для отбытия поезда! После обеда на туке отправились на плавучий рынок, где еще полтора часа осматривать город, на частной лодке, видели огромных варанов, и после всего нас отправили на отдельном такиси до нашего отеля в Бангкоке. Всего что увидели за день, не описать, но было очень круто, даже не заметили как прошло время с 9 утра до 18 вечера. В экскурсии никаких дополнительных плат, все было учтено, все билеты, поезда, рикши, такси все оплатили за нас, постоянно вода. Постоянно рассказывали историю. Экскурсия на 100 балов из 100, удивило даже, что так дешево! Крайне рекомендую, с нашим гидом Сабри обязательно еще поедем в другие экскурсии

Дата посещения: 2 июля 2025
Алексей
Алексей
29 окт 2025
Роза, мы всей семьёй хотим выразить Вам огромную благодарность! Такую экскурсию мы не забудем никогда: прогулялись по местным рынкам., прокатились на нескольких видах транспорта: поезд, велотук-тук, мототук-тук, лодка и поезд мэклонг, машина… Мы получили невероятные эмоции, спасибо!
A
Alexander
29 окт 2025
Роза прекрасна!

Спасибо большое за экскурсию.

Мероприятия превзошло ожидания, особенно поезд, которые едет сквозь рынок
Роза прекрасна!Роза прекрасна!Роза прекрасна!
О
Олег
26 окт 2025
Приключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местах
Приключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местахПриключение на весь день с поездками на поезде, велорикше и лодке с остановками в интересных местах
А
Алена
25 окт 2025
Самый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличные локации! Очень позитивно и весело провели время, спасибо большое!
Самый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличныеСамый лучший экскурсовод которого мы встречали, рассказывал про то, чего бы мы не узнали нигде, отличные
Ольга
Ольга
24 окт 2025
Отличная экскурсия, очень насыщенная, но вместе с тем абсолютно ненапряжная. Не нужно много ходить пешком по жаре, большая часть экскурсии - поездки на различных видaх транспорта - поезд, велорикша, тук-тук
читать дальше

и лодка, очень комфортных, так что могу рекомендовать всем туристам. Если хотите увидеть настоящий Тай, а не только Бангкок - однозначно mustsee! Спасибо Сабри от всей души за прекрасно проведенный день! ❤️

Отличная экскурсия, очень насыщенная, но вместе с тем абсолютно ненапряжная. Не нужно много ходить пешком поОтличная экскурсия, очень насыщенная, но вместе с тем абсолютно ненапряжная. Не нужно много ходить пешком по
Е
Евгения
23 окт 2025
Прекрасная поездка! Очень насыщенная, много сменяющихся локаций, видов транспорта, местный колорит! Отличный вариант чтобы узнать Тайланд помимо Бангкока. Очень советуем. Были с детьми 15 и 12 лет. Им оч понравилось Ненапряжно и впечатляюще. Детям младше 10 будет тяжеловато и неинтересно, на мой взгляд, а нашим зашло)
О
Ольга
21 сен 2025
В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.
Увидели Тайланд с совершенно новой стороны! Однозначно рекомендую эту необычную экскурсию!
В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.В восторге от экскурсии с Сабри по окрестностям Бангкока! Это было настоящее приключение, полное неожиданных открытий и ярких впечатлений.
В
Владимир
6 авг 2025
Отличная программа! Очень приветливый и грамотный экскурсовод. Узнали очень много нового. Уровень знаний Сабри просто великолепен! Он столько
знает в разных областях, что очень приятно и удивительно! Всем рекомендую этого профессионала, не пожалеете!
Отличная программа! Очень приветливый и грамотный экскурсовод. Узнали очень много нового. Уровень знаний Сабри просто великолепен! Он столько
Тужилкина
Тужилкина
30 июл 2025
Нам очень понравились экскурсии с Сабри. В экскурсии все продумано до мелочей, начиная от маршрута, заканчивая приятными мелочами по типу холодной воды в пути. Сабри очень многое рассказал про историю
читать дальше

Банкока, отличный гид, который ответит на любые возникающие вопросы. Было очень приятное ощущение как буд то мы путешествуем с друзьями. Нам рассказали про местные деликатесы, во время экскурсии была возможность попробовать многие из них. Помимо этого Сабри дал нам кучу классных рекомендаций по ресторанам и местям в Бангкоке куда стоит сходить. Мы остались очень довольны, обязательно, когда вернемся в Бангкок поедем на другие программы 😊🥰🥰

Е
Екатерина
7 июл 2025
Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11 вечера на следующий день. И Сабри откликнулся, за что огромное ему человеческое спасибо!! Сабри
читать дальше

- гид с огромным опытом работы и знаний. Он увлекает разговором и детей и взрослых с первой минуты знакомства. Хорошо составленный маршрут. Ваш восторг от увиденного будет возрастать с каждой новой локацией. Картинка перед глазами быстро меняется, но при этом вы не успеете устать. Вы прокатитесь на нескольких видах транспорта, в том числе на поезде, которому 140 лет. Большинством из них вы не смогли бы воспользоваться и разобраться самостоятельно без тура. Потом посмотрите на тот же поезд, но уже со стороны. На рынке вам посоветуют, что попробовать. Ешьте не задумываясь!:) вкус у гида отменный! Вы не останетесь равнодушными перед таким гастрономическим изобилием, которое вы даже не встретите в других провинциях Тайланда. Если вы гурман - не упустите ваш шанс! Помимо транспорта и вкуснейшей еды у вас будут и храмы с вековой историей, и контактный зоопарк, и рыбок вы покормите. А какие невероятные виды с воды на старый город. Действительно похоже на Венецию, только с тайским колоритом. Отдельно хочу отметить внимание и заботу гида о туристах. В дороге вас чем-то вкусным угощают:) чудесным образом в руках появляется то ягодка, то вода, то местные напитки. Ты только подумаешь, что хорошо бы вымыть руки, а у тебя уже влажная салфетка в руках. Всё это внимание к деталям - это невероятно важно! Сабри подходит с душой к организации тура, создавая моменты, которые вы запомните надолго!

Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11Эта экскурсия изменит ваше представление о Бангкоке и окраинах! Нам совершенно непредвиденно понадобилась экскурсия в 11
Д
Дмитрий
2 июл 2025
Добрый день!
Посетили экскурсию открывая мир вокруг Бангкока. Приятные неожиданности начались сразу, во-первых нас встретили не на точке сбора, а на удобной к нам ближайшей станции,что бы мы не потерялись! Второе
читать дальше

на экскурсии были только мы вдвоем с супругой) Началась экскурсия с часовой поездки на старинном поезде, но кроме красивых и интересных видов, гид Сабри, рассказывал про страну, провинции, час прилетел незаметно! После был рыбный рынок, где увидели таких морских гадов, о существовании которых даже не знали. После часовая экскурсия на велорикшах, что тоже вышло очень круто, у каждого своя рикша была! После знаменитый поезд на рынок зонтиков, в нашем случае увидели из поезда как он прибывает, и во время обеда уже смотрели на сбором зонтиков для отбытия поезда! После обеда на туке отправились на плавучий рынок, где еще полтора часа осматривать город, видели огромных варанов, и после всего нас отправили на отдельном такиси до нашего отеля в Бангкоке. Всего что увидели за день, не описать, но было очень круто, даже не заметили как прошло время с 9 утра до 18 вечера. В экскурсии никаких дополнительных плат, все было учтено, все билеты, поезда, рикши, такси все оплатили за нас, постоянно вода. Постоянно рассказывали историю. Экскурсия на 100 балов из 100, удивило даже, что так дешево! Крайне рекомендую, с нашим гидом Сабри обязательно еще поедем в другие экскурсии!

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Пешая
7.5 часов
41 отзыв
Индивидуальная
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
от $250 за человека
Вечерний Бангкок на тук-туке
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $250 за человека
Другой Таиланд
На машине
На поезде
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Таиланд
Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $515 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке