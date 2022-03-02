Что вас ожидает

Калейдоскоп Бангкока

Благодаря продуманной логистике, за один день вы осмотрите культовые места Бангкока, его рынки и колоритные кварталы. Прокатитесь на всех видах транспорта — от воздушного и подземного метро до тук-тука. А еще научитесь ориентироваться в городе и выстраивать маршруты от точки А в точку Б. В нашей программе:

Район Пратунам, популярный среди туристов: прогуляемся до святилища Эраван Шрайн. Я расскажу об удивительном алтаре, который приносит удачу в любых начинаниях, и местном ритуале, Танце Ангелов.

Цветочный рынок Бангкока. С реки вам откроется панорамный вид на исторические памятники и высочайшие здания Бангкока. А если захотите, мы проплывем на длиннохвостой тайской лодке по каналам Тонбури и реке Чао Прайя в районе Большого Королевского дворца и монастыря Ват Пхо.

Китайский квартал — самый яркий, впечатляющий и манящий уголок Бангкока. Посетим главный храм китайской общины, потом доберемся до рынка шокирующих деликатесов, жемчуга, ювелирных камней и китайского элитного чая. А еще здесь можно раздобыть коллекционный фарфор и купить свежие и вяленые фрукты.

Но после главных мест притяжения города нас ждет еще немало интересного:

прокатимся на тук-туке по аутентичной части города;

прогуляемся вдоль отреставрированного канала, который облюбовали мастера стрит-арта;

посетим район Маленькая Индия с Cикским храмом и торговыми рядами, пестрящими тканями, специями и текстилем;

найдем макашницу со звездой Мишлен и тайской кухней;

рассмотрим сувениры от краснодеревщиков в ремесленном квартале;

оценим панораму исторического центра у Храма Золотой горы с невероятной историей создания;

пройдем по парку-тюрьме, увидим Железный храм, а в финале доберемся на рейсовой лодке до района Пратунам.

Ликбез по Бангкоку: всё самое интересное

Моя цель — стать вашим проводником, помочь вам освоиться в городе и разобраться в местном образе жизни. В пути мы поговорим о тайской кухне и общественном транспорте, историях из жизни Бангкока и небольший лайфхаках, которые помогут вам в путешествии. И конечно, я буду рада ответить на ваши вопросы о местах, которые мы посетим!

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