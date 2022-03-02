Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом

Насыщенная прогулка по историческим и этническим районам на всех видах общественного транспорта

5
2 отзыва
Индивидуальная
Возможно ли за один день почувствовать себя жителем Бангкока, войти в ритм города, ощутить дыхание этнических районов столицы? Конечно — если с вами надежный проводник в мир тайского мегаполиса! За один день вы освоите все виды местного транспорта, заглянете на яркие рынки и в храмы, узнаете, чем живут тайцы, и попробуете блюда-флагманы тайской кухни.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
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Что вас ожидает

Калейдоскоп Бангкока

Благодаря продуманной логистике, за один день вы осмотрите культовые места Бангкока, его рынки и колоритные кварталы. Прокатитесь на всех видах транспорта — от воздушного и подземного метро до тук-тука. А еще научитесь ориентироваться в городе и выстраивать маршруты от точки А в точку Б. В нашей программе:

Район Пратунам, популярный среди туристов: прогуляемся до святилища Эраван Шрайн. Я расскажу об удивительном алтаре, который приносит удачу в любых начинаниях, и местном ритуале, Танце Ангелов.

Цветочный рынок Бангкока. С реки вам откроется панорамный вид на исторические памятники и высочайшие здания Бангкока. А если захотите, мы проплывем на длиннохвостой тайской лодке по каналам Тонбури и реке Чао Прайя в районе Большого Королевского дворца и монастыря Ват Пхо.

Китайский квартал — самый яркий, впечатляющий и манящий уголок Бангкока. Посетим главный храм китайской общины, потом доберемся до рынка шокирующих деликатесов, жемчуга, ювелирных камней и китайского элитного чая. А еще здесь можно раздобыть коллекционный фарфор и купить свежие и вяленые фрукты.

Но после главных мест притяжения города нас ждет еще немало интересного:

  • прокатимся на тук-туке по аутентичной части города;
  • прогуляемся вдоль отреставрированного канала, который облюбовали мастера стрит-арта;
  • посетим район Маленькая Индия с Cикским храмом и торговыми рядами, пестрящими тканями, специями и текстилем;
  • найдем макашницу со звездой Мишлен и тайской кухней;
  • рассмотрим сувениры от краснодеревщиков в ремесленном квартале;
  • оценим панораму исторического центра у Храма Золотой горы с невероятной историей создания;
  • пройдем по парку-тюрьме, увидим Железный храм, а в финале доберемся на рейсовой лодке до района Пратунам.

Ликбез по Бангкоку: всё самое интересное

Моя цель — стать вашим проводником, помочь вам освоиться в городе и разобраться в местном образе жизни. В пути мы поговорим о тайской кухне и общественном транспорте, историях из жизни Бангкока и небольший лайфхаках, которые помогут вам в путешествии. И конечно, я буду рада ответить на ваши вопросы о местах, которые мы посетим!

Организационные детали

  • Рекомендую для прогулки выбрать удобную, легкую, но не слишком открытую одежду
  • Дополнительные расходы: прогулка на длиннохвостой тайской лодке — 2000 бат (по желанию); рейсовая лодка — 10-11 бат; метро — до 100 бат, тук-тук (по желанию) — 100-200 бат; а также напитки и еда. Все расходы вы оплачиваете за себя и гида.
  • Если необходимо, мы можем использовать на экскурсии мой автомобиль: 1500 бат в день + парковки
  • Экскурсия может начинаться и заканчиваться у вашего отеля, или вы можете выбрать старт и финиш в районе Пратунам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в фойе вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Светлана
2 мар 2022
Провели с Еленой два насыщенных дня. Цель - увидеть контрастный Бангкок - день|ночь, ультра new|Old. Наша группа состояла из трёх жаждущих зрелищ🤣 человек, разных возрастных групп. Заранее согласовали маршруты, вид транспорта, проработали тайминг. В процессе наших маршрутов Елена слышала наши «хотелки», умело корректировала и вписывала в основную программу. Мы гуляли, слушали интересные истории, пили кофе, смеялись, фоткались, удивлялись и дышали дивной атмосферой интересного Бангкока! 💓🔥🥳 Было очень легко и непринужденно! Спасибо Елене за два чудесных дня!! 🥰🤩🔥
М
6 фев 2022
Спасибо за экскурсию. Нам все понравилось

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