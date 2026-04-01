Луанг Прабанг: тайны бывшей королевской столицы Луанг Прабанг — это не просто город, а ощущение. Здесь время замедляется, монахи босиком проходят по утренним улицам, реки Меконг и Нам-Хан тихо обнимают старый город, а золочёные храмы скрываются в тени пальм. Бывшая королевская столица Лаоса сохранила подлинную атмосферу Азии, которой уже почти не осталось. Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть настоящий Лаос — без спешки, толп и туристической суеты. Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls, каскады с нереально бирюзовой водой. Здесь можно купаться, гулять по деревянным тропам и наслаждаться природой тропического Лаоса. По реке Меконг на частной лодке вы сможете добраться до священных пещер Pak Ou, где на протяжении веков собирались тысячи статуй Будды. Это одно из самых почитаемых мест страны и уникальный культурный памятник. Сам Луанг Прабанг очаровывает с первых минут: старинные храмы, колониальные особняки, уютные улочки, ночной рынок, лаосский кофе и неспешные прогулки по красивой набережной.

Вы остановитесь в Nam

Khan Riverside 3+* — стильном бутик-отеле с бассейном, расположенном в самом центре старого города, прямо на берегу реки. Уютные номера оформлены в традиционном лаосском стиле и создают атмосферу спокойствия и уединения. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления о Лаосе, его культуре и красоте природы, а также позволит насладиться умиротворением, которое так ценится в этом удивительном уголке мира. Важная информация:

Минимальная группа — 2 человека.

• Что взять с собой: