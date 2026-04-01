Луанг Прабанг — это город, где время замедляется, а атмосфера настоящего Лаоса ощущается на каждом шагу.
Вы посетите знаменитые водопады Kuang Si Falls, священные пещеры Pak Ou и насладитесь прогулками по старинным улочкам, полным колониальных особняков и уютных кафе.
Описание тура
Луанг Прабанг: тайны бывшей королевской столицы Луанг Прабанг — это не просто город, а ощущение. Здесь время замедляется, монахи босиком проходят по утренним улицам, реки Меконг и Нам-Хан тихо обнимают старый город, а золочёные храмы скрываются в тени пальм. Бывшая королевская столица Лаоса сохранила подлинную атмосферу Азии, которой уже почти не осталось. Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть настоящий Лаос — без спешки, толп и туристической суеты. Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls, каскады с нереально бирюзовой водой. Здесь можно купаться, гулять по деревянным тропам и наслаждаться природой тропического Лаоса. По реке Меконг на частной лодке вы сможете добраться до священных пещер Pak Ou, где на протяжении веков собирались тысячи статуй Будды. Это одно из самых почитаемых мест страны и уникальный культурный памятник. Сам Луанг Прабанг очаровывает с первых минут: старинные храмы, колониальные особняки, уютные улочки, ночной рынок, лаосский кофе и неспешные прогулки по красивой набережной.
Вы остановитесь в Nam
Khan Riverside 3+* — стильном бутик-отеле с бассейном, расположенном в самом центре старого города, прямо на берегу реки. Уютные номера оформлены в традиционном лаосском стиле и создают атмосферу спокойствия и уединения. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления о Лаосе, его культуре и красоте природы, а также позволит насладиться умиротворением, которое так ценится в этом удивительном уголке мира. Важная информация:
Минимальная группа — 2 человека.
• Что взять с собой:
- паспорт;
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийские храмы (ватты)
- Королевские дворцы
- Колониальные здания
- Храмовая гора Пху Си
- Набережная реки Меконг
- Ночной рынок Луанг Прабанга
- Аутентичные кафе и рестораны с лаосской кухней
- Водопады Kuang Si Falls
- Тропические джунгли
- Смотровые площадки вокруг водопадов
- Река Меконг - прогулки и частные лодки
- Пещеры Pak Ou
Что включено
- Трансферы
- Авиаперелет
- Проживание в отеле
- Завтраки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсии к водопадам Kuang Si Falls
- Поездка на лодке к пещерам Pak Ou
- Русскоязычный гид с машиной, стоимость 700 USD в день
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение: 3800 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 дней
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тур входит в следующие категории Бангкока
Похожие туры на «Затерянная столица Лаоса: Луанг Прабанг, водопады и пещеры Будд»
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
12 сен в 08:00
7 ноя в 08:00
$2706 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
1 мая в 11:00
19 ноя в 11:00
$2700 за человека
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
222 200 ₽ за человека
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Начало: ПТТ НГВ ЛПГ, 18 Рама 2 Сои 69, Самае Дам
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
28 апр в 06:30
4500 ฿ за человека
31 000 ฿ за человека