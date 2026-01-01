Камбоджа из Таиланда: Ангкор Ват, Апсара и Тонлесап за 3 дня
Начало: Бангкок, ваш отель
34 000 ฿ за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
1 мар в 11:00
3 мар в 11:00
$2700 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
5 мар в 11:00
$1600 за человека
