Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
15 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
$2589 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
16 ноя в 08:00
19 ноя в 12:00
$2090 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
15 ноя в 11:00
5 мар в 11:00
$1600 за человека
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, 12:00
1 ноя в 10:00
27 дек в 08:00
€2045 за человека
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
Увидеть слонов в джунглях, прокатиться по реке Квай и отдохнуть на Пхукете, Краби и островах Пхи-Пхи
Начало: Санкт-Петербург или Москва (в зависимости от даты)...
12 ноя в 05:00
€2048 за человека
