Храмы и соборы Бангкока с гидом

Найдено 3 тура в категории «Соборы и храмы» в Бангкоке, цены от $1600, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
15 дней
1 отзыв
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа»
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
$2589 за человека
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
16 дней
-
15%
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
«При входе в Большой дворец Бангкока и некоторые храмы запрещены:безрукавки/майки,шорты/короткие штаны,рваные штаны,узкие брюки,спортивные штаны/лосины,мини-юбки»
1 ноя в 10:00
27 дек в 10:00
€1903€2238 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
9 дней
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
«Первым делом побываем в храме Бантей Чма и рассмотрим барельефы, изображающие религиозные и бытовые сцены»
15 ноя в 10:00
$1600 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вадим
    19 ноября 2024
    Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
    читать дальше

    искали! Давно хотели побывать в Азии, и этот тур открыл нам её со всех сторон. Это было максимально интересное путешествие. Азия – совершенно другой мир - мы прикоснулись к абсолютно непохожей культуре, которая вызвала и восторг, и непонимание одновременно. Тур очень насыщенный и объемный по информации и локациям. Не представляем, какой это огромный труд организаторов – за что им большое спасибо! Все заботы и «головные боли» организаторы взяли на себя – билеты, транспорт, сим-ки, бронирования (отмечу тут, что отели достаточно комфортабельные), билеты на локации, время посещения локаций. Такой тур точно сложно составить самим, не зная всех тонкостей. Нашим гидом был Виктор – с ним всегда ощущали себя безопасно и комфортно. Спасибо, Виктор, за твое спокойствие и терпение!

    Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это жеГотовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Бангкоке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
  2. Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
  3. Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Королевский дворец
  2. Ангкор-Ват
Сколько стоит тур в Бангкоке в апреле 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 1600 до 2589 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Уникальные туры по соборам и храмам Бангкока. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!