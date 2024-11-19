Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
«Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа»
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
$2589 за человека
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15%
Тропический коктейль: Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Малайзия
Понежиться в райских бухтах, побывать в древних храмах и увидеть Ангор-Ват
Начало: Бангкок, аэропорт, время - по договорённости
«При входе в Большой дворец Бангкока и некоторые храмы запрещены:безрукавки/майки,шорты/короткие штаны,рваные штаны,узкие брюки,спортивные штаны/лосины,мини-юбки»
1 ноя в 10:00
27 дек в 10:00
€1903
€2238 за человека
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
«Первым делом побываем в храме Бантей Чма и рассмотрим барельефы, изображающие религиозные и бытовые сцены»
15 ноя в 10:00
$1600 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Соборы и храмы»
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