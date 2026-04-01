Откройте для себя одно из величайших чудес Азии — храмовый комплекс Ангкор в комфортном авиапутешествии из Таиланда.
Этот тур идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть Камбоджу без утомительных переездов, с проживанием в современном отеле 4★, насыщенной экскурсионной программой и национальным колоритом.
Описание тураКамбоджа: погружение в сердце древней цивилизации Вы начнёте своё путешествие с Ангкор Вата — самого большого храмового комплекса в мире и объекта ЮНЕСКО, где сможете насладиться величием архитектуры и историей этого уникального места. Затем мы посетим Ангкор Тхом и Байон, знаменитые своими загадочными каменными лицами, которые словно следят за каждым вашим шагом. Не упустите возможность увидеть храм Та Пром, оплетённый корнями деревьев, который стал известен благодаря фильму «Лара Крофт». Вечером вас ждёт национальное шоу Апсара с роскошным ужином, где вы сможете насладиться кхмерскими и европейскими блюдами, гармонично сочетающимися друг с другом. На следующий день вы отправитесь на закат на озере Тонлесап, где вас ждёт прогулка на лодке по этому живописному водоёму. Завершит наше путешествие посещение священной горы Пном Кулен, где вы сможете увидеть водопад и реку 1000 лингамов, место, полное духовной энергии и красоты. В течение всего тура вы будете наслаждаться обедами в ресторанах национальной кухни и изысканным ужином во время шоу Апсара, что сделает ваше путешествие по Камбодже незабываемым и насыщенным. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате.
• Что взять с собой:
- паспорт;
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский парк
- Национальное шоу Апсара
- Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Байон
- Терраса Прокаженного Короля
- Та Пром
- Ta Keo
- Озеро Тонлесап
- Национальный парк Пном Кулен
- Гипермаркет «Ангкор»
Что включено
- Авиаперелёты Бангкок ↔ Сием Риеп
- Трансферы из/в отели и по Сием Риепу
- Проживание 2 ночи в отеле 4★ Bayon Modern Residence
- Прогулка по озеру Тонлесап и Королевскому парку
- Экскурсии: Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон, Та Пром, Ta Keo
- Завтраки и обеды по программе
- Сопровождение гида и все входные билеты
Что не входит в цену
- Туристическая виза в Камбоджу - 30 USD (оплачивается по прилёту)
- Личные расходы
- Доплата за одноместное размещение - 2400 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 дней
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бангкока
Похожие туры на «Камбоджа из Таиланда: Ангкор Ват, Апсара и Тонлесап за 3 дня»
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
12 сен в 08:00
7 ноя в 08:00
$2706 за человека
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам «Аватара» и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
1 мая в 11:00
19 ноя в 11:00
$2700 за человека
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
222 200 ₽ за человека
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
Начало: ПТТ НГВ ЛПГ, 18 Рама 2 Сои 69, Самае Дам
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
28 апр в 06:30
4500 ฿ за человека
34 000 ฿ за человека