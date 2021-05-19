Полезная информация о Чианг-Мае
Что нужно знать о Чианг-Мае: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Чиангмай, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чианг-Мае
01:5814
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Чианг-Май
|По-английски
|Chiang Mai
|Столица региона
|Чианг-Май является столицей региона
|Население города
|200 952 чел.
|Аэропорт
|Чиангмай CNX
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|313 м. от уровня моря
Где находится Чианг-Май на карте
Чианг-Май