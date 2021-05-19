Всё о Чианг-Мае

Полезная информация о Чианг-Мае

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Местное время в Чианг-Мае
01:5814
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЧианг-Май
По-английскиChiang Mai
Столица регионаЧианг-Май является столицей региона
Население города200 952 чел.
АэропортЧиангмай CNX
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота313 м. от уровня моря

Где находится Чианг-Май на карте

Чианг-Май фото города
Чианг-Май

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