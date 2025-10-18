Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская эко-экспедиция в мангровый лес
Тропический маршрут: джунгли, минеральные лагуны и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
$545 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
19 окт в 19:00
20 окт в 09:00
$840 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
$440 за всё до 4 чел.
