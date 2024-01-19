Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$73 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
Пройти обряд для получения благословения, удачи, укрепления союза или улучшения кармы
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
11 дек в 21:00
12 дек в 09:00
$840 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 января 2024Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
- ККатерина26 июня 2023Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
- ИИрина19 января 2019Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
- ТТатьяна21 декабря 2018Все понравилось, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Краби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Краби
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краби в декабре 2025
Сейчас на Краби в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 840. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.22 из 5
Забронируйте экскурсию на Краби на 2025 год по теме «Романтические», 13 ⭐ отзывов, цены от $40. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль