1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
«Пейзажи возвышающихся из воды скал, виноградников и моря на рассвете станут превосходным началом дня»
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Дело в том, что источники Клонг Том полны природными солями и минералами, и издревле заслужили славу целебных ванн»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
«Если вы хотите убедиться, что природа Таиланда может превзойти леса Амазонки, этот маршрут создан для вас»
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«1 июня 2018 года бухта Maya Bay, по решению Правительства Таиланда, была закрыта для восстановления природы»
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Природа и пейзажи»
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