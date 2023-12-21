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наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей Сухоруков с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть