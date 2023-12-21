Религиозные экскурсии по святым местам Краби

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» на Краби, цены от $294. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
«Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха»
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра»»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
«На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры»
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Храмы провинции Краби
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Религия Тайланда для обычных мирян предоставляет несколько правил»
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    21 декабря 2023
    Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
    Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
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    наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей Сухоруков с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть

  • Д
    Денис
    12 декабря 2023
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
  2. «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
  3. Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
  4. Храмы провинции Краби
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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 294 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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