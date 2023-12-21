1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
«Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха»
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра»»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
«На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры»
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Религия Тайланда для обычных мирян предоставляет несколько правил»
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Святые места»
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