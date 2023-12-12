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Мини-группа
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра»»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
«На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры»
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Жители Тайланда не ходят в храмы для того, чтобы покаяться перед Буддой, попросить его защиты или избавления от болезней»
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 294 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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