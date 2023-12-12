Храмы и соборы Краби с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» на Краби, цены от 294 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра»»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
«На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры»
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Храмы провинции Краби
Индивидуальная
8 часов
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Жители Тайланда не ходят в храмы для того, чтобы покаяться перед Буддой, попросить его защиты или избавления от болезней»
Расписание: Каждый день, в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Краби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
  2. Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
  3. Храмы провинции Краби
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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 294 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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