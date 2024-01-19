Мои заказы

Кхао Пханом Бенча – экскурсии на Краби

Найдено 6 экскурсий в категории «Кхао Пханом Бенча» на Краби, цены от $35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
На машине
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$73 за человека
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
11 дек в 00:00
12 дек в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Из Краби - на остров Яо Яй
На катере
7.5 часов
Водная прогулка
Из Краби - на остров Яо Яй
Побывать в нетуристическом уголке Таиланда, отдохнуть на белом песке и пообщаться со слонами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$180 за человека
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
11 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Авторская эко-экспедиция в мангровый лес
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская эко-экспедиция в мангровый лес
Тропический маршрут: джунгли, минеральные лагуны и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
11 дек в 09:00
$545 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 января 2024
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
    читать дальше

    объехать вокруг острова" Курицы" из за неожиданно разыгравшегося шторма,но это даже к лучшему потому что это говорит о том что команда заботится о безопасности своих клиентов, к тому же за счёт этого больше смогли уделить последнему острову. В поездке были замечательные фрукты и обед в ланч боксах. Отдельно хочется отметить нашего гида Маргариту,она замечательный профессионал и человек. Большое спасибо Вам за поездку, трипстер как всегда на высоте.

    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
  • М
    Мария
    12 января 2024
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Здравствуйте 😊
    Спасибо большое, всё прошло отлично!
    Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне,
    читать дальше

    назад до водопадов довезли тем же составом, а с водопада до отеля вообще индивидуально привезли нас на мутсубиси (пикап L200 вроде).

    Везде водичка и кондиционеры.

    По приезду в пансионат слонов там тоже водичка была.
    Территория чистая, слоны ухоженные и очень осторожные 😊
    Я хоть и не говорю на английском совсем, но гид объяснял всё очень понятно, на жестах в том числе. Какие то уже отдельные моменты муж с ними проговаривал конечно, но в целом и без английского можно 😁 После купания слонов, нас накормили, еды было много, но острая 🤪
    Для сына сделали омлет отдельно, вот за это вообще отдельное спасибо им😁
    А перед едой давали ананас.

    Потом после того, как мы поели, поехали на водопад.
    По пути на водопад гид показывала нам: как растут бананы, каких то жучков больших, пауков, ящериц и прочих жителей, которых мы не замечали😁
    Водопад конечно не сильно впечатлил, так как был пустоват, но в целом там было клёво, вода теплая можно покупаться, но мы не стали.

    Красота природы нас впечатлила на водопаде.

    Пока ждали трансфер были на территории, не знаю что там находится, типа отеля или базы отдыха, там было много варанчиков, сын мечтал их увидеть, радовался больше, чем слонам.

    Поэтому мы очень довольны поездкой.
    И комфортно и все ожидания оправдались, и даже больше 😁

  • Д
    Дина
    8 января 2024
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других приспособлений. Было приятно на такое посмотреть.
    Водопад же очень живописный, расположен в большом парке.
    Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
    Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других
  • К
    Катерина
    26 июня 2023
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
    читать дальше

    Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.

    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная
  • О
    Ольга
    4 апреля 2023
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Очень понравилась экскурсия. Все хорошо организовано, множество приятных эмоций от общения с животными!
  • О
    Оксана
    20 февраля 2023
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Отличная экскурсия, очень хорошо организована, без задержек и накладок. Тихая, спокойная, медитативная. Чудесные места, природа, и конечно же слоны - в прекрасных условиях, с отличным к ним отношением. Получили огромное удовольствие!
  • Л
    Линда
    17 февраля 2023
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    ПРОФФЕСИОНАЛЬНО!!! и с душой!
    Ехала на экскурсию лишь в компании своего паршивого английского))Но ни секунды не волновалась потерятся,так как гиды отличные. Отдельная благодарность милейшему гиду,который пожалел меня и всю дорогу нес тяжелый рюкзак с фото техникой! Однозначно рекомендую всем!
  • E
    Elizaveta
    13 февраля 2023
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Экскурсия понравилась)) не хватало только русского гида, не все из рассказа про ферму поняли по английский)
  • В
    Валерия
    3 марта 2020
    Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Эта экскурсия у нас с друзьями была запланирована на мой день Рождения. В турфирме обещали, что все будет замечательно.
    А теперь
    читать дальше

    как было:
    вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем без всяких извинений и объяснений.
    Мы - это 2 взрослые пары. Сонгтео оказался сильно вонючим, нас от запаха укачало по дороге.
    Пока ехали, я переписывалась с турагентом, пытаясь выяснить, в чем же дело.
    Ответ был, что микроавтобус пробил колесо. Можно подумать, что это единственный микроавтобус в Таиланде.
    Когда я пригрозила, что тогда мы потребуем вернуть часть денег за экскурсию, сразу написали, что нас после водопада заберут на микроавтобусе.
    До парка ехали минут 40. Привезли сразу к месту катания на слонах. Тут есть туалет.
    Посадка на слона с высокой платформы. Сидишь вдвоем на скамеечке и погонщик на голове у слона. Мы ехали на одном слоне, друзья на втором.
    Ехать страшновато, слон большой, сидишь высоко. У друзей слон пытался дотянуться до лианы и встал почти на дыбы. (По их словам, мы были далеко впереди и этот момент не видели).
    Ребята очень испугались. Подружка плакала и просила ее спустить на землю, но со слона слезть можно только на специальную платформу.
    Мы не поняли, почему она плачет. Выяснили только в конце прогулки на слонах. Думали, что укачало.
    Качает прилично.
    Прогулка подошла к концу, нас высадили. Предложили купить бананов и покормить слонов, что мы с удовольствием и сделали. Наш слон вел себя хорошо.
    Потом сфотографировались на память со слонами.
    Тут же недалеко павильон со столами и скамеечками. Нам накрыли по четвертинке ананаса и по бутылочке воды.
    Мы немного пришли в себя после слонов, купать их настроения у нас не было. Посмотрели шоу слоненка, который был очень мил. И нас пригласили поехать на сонгтео к водопаду. Тут у водопада на парковке нас встретил гид Сергей, извинился, что так получилось с машиной.
    Здесь же у парковки растут огромные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом. Очень красивые.
    Дальше вместе с гидом Сергеем минут 15 шли к водопаду. Дорога очень красивая через джунгли вдоль ручья.
    Поднялись до второго яруса водопада. Дождей давно не было, водопад не многоводный. Искупались в нем с удовольствием и двинулись обратно к машине.
    Уже к отличному микроавтобусу. Мне подарили букет в честь дня Рождения от турфирмы, и мы двинулись в сторону отеля.
    На обратном пути попросили водителя заехать в цветочный магазин по дороге. Я купила себе Адениум, о котором мечтала несколько лет, за 800 бат.
    Из горшка мы его вынули, землю обтрясли, без проблем он долетел до Израиля. В а/п просили показать, но пропустили.
    Вот такие смешанные впечатления об экскурсии.

  • И
    Ирина
    19 января 2019
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
    читать дальше

    слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.

  • Т
    Татьяна
    21 декабря 2018
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Все понравилось, большое спасибо!

