Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$73 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
11 дек в 00:00
12 дек в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Краби - на остров Яо Яй
Побывать в нетуристическом уголке Таиланда, отдохнуть на белом песке и пообщаться со слонами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$180 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
11 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская эко-экспедиция в мангровый лес
Тропический маршрут: джунгли, минеральные лагуны и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
11 дек в 09:00
$545 за всё до 4 чел.
- ААлександр19 января 2024Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
- ММария12 января 2024Здравствуйте 😊
Спасибо большое, всё прошло отлично!
Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне,
- ДДина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других приспособлений. Было приятно на такое посмотреть.
Водопад же очень живописный, расположен в большом парке.
Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
- ККатерина26 июня 2023Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
- ООльга4 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Все хорошо организовано, множество приятных эмоций от общения с животными!
- ООксана20 февраля 2023Отличная экскурсия, очень хорошо организована, без задержек и накладок. Тихая, спокойная, медитативная. Чудесные места, природа, и конечно же слоны - в прекрасных условиях, с отличным к ним отношением. Получили огромное удовольствие!
- ЛЛинда17 февраля 2023ПРОФФЕСИОНАЛЬНО!!! и с душой!
Ехала на экскурсию лишь в компании своего паршивого английского))Но ни секунды не волновалась потерятся,так как гиды отличные. Отдельная благодарность милейшему гиду,который пожалел меня и всю дорогу нес тяжелый рюкзак с фото техникой! Однозначно рекомендую всем!
- EElizaveta13 февраля 2023Экскурсия понравилась)) не хватало только русского гида, не все из рассказа про ферму поняли по английский)
- ВВалерия3 марта 2020Эта экскурсия у нас с друзьями была запланирована на мой день Рождения. В турфирме обещали, что все будет замечательно.
А теперь
- ИИрина19 января 2019Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
- ТТатьяна21 декабря 2018Все понравилось, большое спасибо!
