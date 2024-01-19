Мои заказы

Активности – экскурсии на Краби

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» на Краби, цены от $40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$40 за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$162 за человека
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 января 2024
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
    читать дальше

    объехать вокруг острова" Курицы" из за неожиданно разыгравшегося шторма,но это даже к лучшему потому что это говорит о том что команда заботится о безопасности своих клиентов, к тому же за счёт этого больше смогли уделить последнему острову. В поездке были замечательные фрукты и обед в ланч боксах. Отдельно хочется отметить нашего гида Маргариту,она замечательный профессионал и человек. Большое спасибо Вам за поездку, трипстер как всегда на высоте.

    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не былоЗамечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не былоЗамечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было
  • К
    Катерина
    26 июня 2023
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
    читать дальше

    Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.

    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок. Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.
  • И
    Ирина
    19 января 2019
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
    читать дальше

    слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.

  • Т
    Татьяна
    21 декабря 2018
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Все понравилось, большое спасибо!

