Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$40 за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$162 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 января 2024Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
- ККатерина26 июня 2023Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
- ИИрина19 января 2019Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
- ТТатьяна21 декабря 2018Все понравилось, большое спасибо!
Сколько стоит экскурсия по Краби в сентябре 2025
Сейчас на Краби в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 430. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
