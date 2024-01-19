Мои заказы

Из Пхукета – экскурсии на Краби

Найдено 3 экскурсии в категории «Из Пхукета» на Краби, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
На машине
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$73 за человека
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Краби: магия рассвета и пляжи
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
11 дек в 04:00
12 дек в 04:00
$1798 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 января 2024
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
    читать дальше

    объехать вокруг острова" Курицы" из за неожиданно разыгравшегося шторма,но это даже к лучшему потому что это говорит о том что команда заботится о безопасности своих клиентов, к тому же за счёт этого больше смогли уделить последнему острову. В поездке были замечательные фрукты и обед в ланч боксах. Отдельно хочется отметить нашего гида Маргариту,она замечательный профессионал и человек. Большое спасибо Вам за поездку, трипстер как всегда на высоте.

  • И
    Игорь
    21 декабря 2023
    Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
    Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
    читать дальше

    наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть

  • К
    Катерина
    26 июня 2023
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
    читать дальше

    Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.

  • И
    Ирина
    19 января 2019
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
    читать дальше

    слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.

  • Т
    Татьяна
    21 декабря 2018
    Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
    Все понравилось, большое спасибо!

Какие места ещё посмотреть на Краби
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Пханг Нга
  2. Озеро Чео Лан
  3. Самое главное
  4. Храм Тигра
