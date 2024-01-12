читать дальше

как было:

вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем без всяких извинений и объяснений.

Мы - это 2 взрослые пары. Сонгтео оказался сильно вонючим, нас от запаха укачало по дороге.

Пока ехали, я переписывалась с турагентом, пытаясь выяснить, в чем же дело.

Ответ был, что микроавтобус пробил колесо. Можно подумать, что это единственный микроавтобус в Таиланде.

Когда я пригрозила, что тогда мы потребуем вернуть часть денег за экскурсию, сразу написали, что нас после водопада заберут на микроавтобусе.

До парка ехали минут 40. Привезли сразу к месту катания на слонах. Тут есть туалет.

Посадка на слона с высокой платформы. Сидишь вдвоем на скамеечке и погонщик на голове у слона. Мы ехали на одном слоне, друзья на втором.

Ехать страшновато, слон большой, сидишь высоко. У друзей слон пытался дотянуться до лианы и встал почти на дыбы. (По их словам, мы были далеко впереди и этот момент не видели).

Ребята очень испугались. Подружка плакала и просила ее спустить на землю, но со слона слезть можно только на специальную платформу.

Мы не поняли, почему она плачет. Выяснили только в конце прогулки на слонах. Думали, что укачало.

Качает прилично.

Прогулка подошла к концу, нас высадили. Предложили купить бананов и покормить слонов, что мы с удовольствием и сделали. Наш слон вел себя хорошо.

Потом сфотографировались на память со слонами.

Тут же недалеко павильон со столами и скамеечками. Нам накрыли по четвертинке ананаса и по бутылочке воды.

Мы немного пришли в себя после слонов, купать их настроения у нас не было. Посмотрели шоу слоненка, который был очень мил. И нас пригласили поехать на сонгтео к водопаду. Тут у водопада на парковке нас встретил гид Сергей, извинился, что так получилось с машиной.

Здесь же у парковки растут огромные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом. Очень красивые.

Дальше вместе с гидом Сергеем минут 15 шли к водопаду. Дорога очень красивая через джунгли вдоль ручья.

Поднялись до второго яруса водопада. Дождей давно не было, водопад не многоводный. Искупались в нем с удовольствием и двинулись обратно к машине.

Уже к отличному микроавтобусу. Мне подарили букет в честь дня Рождения от турфирмы, и мы двинулись в сторону отеля.

На обратном пути попросили водителя заехать в цветочный магазин по дороге. Я купила себе Адениум, о котором мечтала несколько лет, за 800 бат.

Из горшка мы его вынули, землю обтрясли, без проблем он долетел до Израиля. В а/п просили показать, но пропустили.

Вот такие смешанные впечатления об экскурсии.