Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.