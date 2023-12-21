скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Краби: магия рассвета и пляжи
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
2 фев в 04:00
3 фев в 04:00
1798$1439 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
2 фев в 00:00
3 фев в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
2 фев в 08:30
3 фев в 08:30
$73 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Краби в январе 2025
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