Экскурсии по Краби на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» на Краби, цены от $35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
На машине
скидка
20%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Краби: магия рассвета и пляжи
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
2 фев в 04:00
3 фев в 04:00
1798$1439 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
На машине
1 отзыв
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
2 фев в 00:00
3 фев в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
На машине
9 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
2 фев в 08:30
3 фев в 08:30
$73 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    21 декабря 2023
    Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
    Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
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    наслаждаться храмами, обзорами, природными заповедниками практически одни. Несмотря на разнообразие и насыщенность программы, мы не чувствовали усталости и наслаждались природными красотами и культурными памятниками в размеренном темпе. Нашим гидом был Андрей Сухоруков с глубоким знанием культуры страны и занимательный рассказчик и шутник. Нам было весело. Он помог нам с кулинарной программой при выборе блюд и мест, где можно поесть

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «На машине»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
  2. Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
  3. Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Сколько стоит экскурсия по Краби в январе 2025
Сейчас на Краби в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 1439 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
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