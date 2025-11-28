Вы отправитесь на малоизвестный остров в заливе Пханг Нга, который поразит вас обилием зелени, чистотой воды и уютной атмосферой.
Покормите обезьян, приготовите кокосовую сладость, расслабитесь на живописном пляже и полюбуетесь пейзажами.
Мы расскажем, почему этот остров называют мусульманским, чем занимаются местные жители и бывают ли слонята-близнецы.
Описание водной прогулки
На скоростном катере мы поедем к острову Яо Яй, где пересядем на комфортабельный трансфер. У вас будет яркий и насыщенный день:
- Вы увидите, как обезьяны собирают кокосы, угостите этих умных животных фруктами и сфотографируетесь с ними
- Приготовите тайский кокосовый десерт по традиционному рецепту под чутким руководством мастера
- Отдохнёте на чистейшем пляже — поплаваете, позагораете или насладитесь коктейлями
- Покормите слонов и услышите много интересных фактов о них
- Побываете на красивом пирсе, откуда открывается потрясающий вид на скальные острова
- Побродите по белоснежному песку на необитаемой части острова
- Поужинаете в ресторане тайской кухни, а ещё, если захотите, посетите ферму лобстеров и купите морские деликатесы (их вам могут сразу приготовить в ресторане)
Организационные детали
- В стоимость включено: такси от вашего отеля до причала, поездка на скоростном катере в обе стороны, трансфер на острове, вход в слоновник и обезьянник, фрукты для животных, мастер-класс по приготовлению сладостей, сопровождение гида
- Если в группе будет меньше четырёх путешественников, вместо машины мы поедем по острову на байках — мы вас научим. Если вас будет больше, но вы всё равно захотите ехать на байках, нужно будет доплатить 300 батов за каждый байк после четвёртого
- Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, аренда дополнительного байка
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 29527 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Входит в следующие категории Краби
