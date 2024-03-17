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Групповая
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 000฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке»
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 000฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Программа: 07:00 Трансфер из отеля 07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль На корабле Вас ждет завтрак на фоне восходящего солнца 08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора»
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека
Мини-группа
3 часа
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 092.72฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
- ЛЛинда22 февраля 2023Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 162 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
Водные экскурсии на Краби на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024