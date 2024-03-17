Экскурсии по воде на Краби

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» на Краби, цены от 162 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Хонг и снорклинг
Групповая
6 часов
1 отзыв
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 000฿ за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
4 часа
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Этот район Краби идеально подходит для круиза на каяке»
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 000฿ за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Программа: 07:00 Трансфер из отеля 07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль На корабле Вас ждет завтрак на фоне восходящего солнца 08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора»
Расписание: Каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
6 000฿ за человека
Каякинг по затопленному лесу
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 092.72฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Остров Хонг и снорклинг
    Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
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    не захотели. Задержались на острове дольше, чем планировали. В лагуне с манграми и зеленой водой не были. Нас завозили в какую-то лагуну, но пляжа там не было, проплыли по ней на лодке и все. На следующем острове останавливались всего на 20 минут. Были ожидания большего. Англо-язычная группа и гид не смутили, хватило словарного запаса))) Обед повеселил -большая порция сухого риса, сверху поджаренное яйцо и капелька курицы. В конце концов, на жаре есть не хотелось и не в еде счастье. В 15-40 уже были в отеле.

  • Л
    Линда
    22 февраля 2023
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Остров Хонг и снорклинг
  2. Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
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  4. Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
  5. Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 162 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
Водные экскурсии на Краби на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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