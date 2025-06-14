Д Даниил

Гид Александр много рассказывал и отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хоть немного подвела погода. Круиз с ужином оказался шикарным - ради него уже стоило поехать. Смотровая площадка с кофе тоже произвела впечатление, хотя обычно я не любитель небоскрёбов. Спасибо!