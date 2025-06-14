Приглашаем вас на экскурсию с легкой программой без информационно-исторических данных, которая позволит вам получить первоначальное представление о столице Таиланда, увидеть лучшие виды города и сделать незабываемые фотографии на память. А в конце мы совершим прогулку на лайнере по реке Чао Прайя с вкусным ужином.
Описание водной прогулкиВолшебный Бангкок: Экскурсия с Ужином на Реке Чао Прайя На нашей экскурсии вас ждут лучшие виды города и главные достопримечательности столицы. Вы начнете с панорамной площадки со стеклянным полом на небоскрёбе Кинг Пауэр Маханакхон, откуда открываются потрясающие виды на Бангкок. Затем вы посетите «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк с интерактивными зонами, где можно взаимодействовать с дикой природой. Вы увидите Чеди Пхра Боромматхат, внесённую в список ЮНЕСКО, и Сад камней Кхао Мо с точной копией горы Меру, считающейся центром Вселенной в буддийской мифологии. Пройдя через мультикультурный квартал, вы сможете осмотреть базилику Сантакруз и храм, построенный известной китайской семьёй, где находится самый большой колокол в Таиланде, который, по поверьям, приносит удачу. В торговом центре Айкон Сиам у вас будет около двух часов для самостоятельного исследования, включая возможность подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя и насладиться тайской кухней. Завершится экскурсия круизом по реке на шикарном лайнере с ужином в формате шведского стола, где вы сможете попробовать разнообразные блюда, включая морепродукты, и полюбоваться архитектурными памятниками Бангкока при ночном освещении. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к экскурсии перед небоскребом Кинг Пауэр Маханакхон.
- Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия.
- У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память — в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
- Места на лайнере распределяют сотрудники лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас.
Ежедневно 10:00-11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамная площадка со стеклянным полом небоскрёба Кинг Пауэр
- Футуристический виртуальный зоопарк «МахаНакхон Оазис»
- Чеди Пхра Боромматхат Маха
- Сад камней Кхао Мо
- Храм, построенный известной китайской семьёй
- Торговый центр Айкон Сиам
- Река Чао Прайя
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 1200 бат
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00-11:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Гости из Бангкока могут присоединиться к экскурсии перед небоскребом Кинг Пауэр Маханакхон
- Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия
- У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память - в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Места на лайнере распределяют сотрудники лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
14 июн 2025
Гид Александр много рассказывал и отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хоть немного подвела погода. Круиз с ужином оказался шикарным - ради него уже стоило поехать. Смотровая площадка с кофе тоже произвела впечатление, хотя обычно я не любитель небоскрёбов. Спасибо!
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 07:00
14 ноя в 06:30
15 дек в 06:30
$124 за человека
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
23 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
$128 за человека
-
25%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
$67
$89 за человека