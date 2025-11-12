Описание экскурсии
Программа тура Дискавери в Паттайе:Ананасовая плантация и дегустация фруктов • Китайский храм • Дегустация устриц на устричной ферме • Храм Ада и Рая в Бан Сене • Сафари-парк Кхао Кхео • Тигровый зоопарк + три шоу (шоу тигров, слонов, крокодилов) + поросячьи бега Обед - шведский стол и шашлык из крокодила • Сад специй или Аптека Эравади • Дополнительно (за отдельную плату) можно покататься на слонах в тигровом зоопарке.
Ежедневно с 7:30 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ананасовая плантация
- Китайский храм
- Устричная ферма
- Храм Ада и Рая
- Сафари-парк Кхао Кхео
- Тигровый зоопарк
- Сад специй или Аптека Эравади
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Обед
- Дегустации по программе
- Шоу по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Катание на слонах в Тигровом зоопарке (100 бат)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 - 18:00
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
