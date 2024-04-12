1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 999฿ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на авто с русским водителем в Паттайе
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
25 минут 48 секунд
Эксклюзивный полёт на мотопараплане над Паттайей с инструктором
Почувствуйте волшебство полёта и насладитесь великолепными видами Паттайи с высоты птичьего полёта
Начало: Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 999฿ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- OOksana19 марта 2024Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
- ННикита10 февраля 2024Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
- ККапитолина28 января 2024Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую
- ААлександр25 ноября 2023Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
- ССергей31 октября 2023Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Индивидуальные»
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