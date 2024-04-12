Индивидуальные экскурсии в Паттайе с личным гидом

Найдено 16 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Паттайе, цены от $96, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Фотосессия в Паттайе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Путешествие на гидроциклах по островам
На гидроцикле
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 999฿ за всё до 2 чел.
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Автомобиль с русским водителем
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на авто с русским водителем в Паттайе
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Индивидуальная
25 минут 48 секунд
Эксклюзивный полёт на мотопараплане над Паттайей с инструктором
Почувствуйте волшебство полёта и насладитесь великолепными видами Паттайи с высоты птичьего полёта
Начало: Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 999฿ за человека
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Прыжок с парашютом в Паттайе
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
  • К
    Капитолина
    28 января 2024
    Фотосессия в Паттайе
    Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую
  • А
    Александр
    25 ноября 2023
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍
  • С
    Сергей
    31 октября 2023
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
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    очень качественную организацию экскурсии. И трансфер в Бангкок и обратно был хорошим и сама экскурсия проведена на очень высоком уровне. Мы остались довольны, увидели и испытали много интересного и познавательного. Спасибо гиду Дмитрию за качественную и профессиональную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. На гидроциклах - по островам
  2. Из Паттайи в контрастный Бангкок
  3. Удивительный и древний Муанг Боран
  4. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  5. Фотосессия в Паттайе
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 96 до 18 212 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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