экскурсия зоопарк в паттайе

Найдено 5 экскурсий в категории «экскурсия зоопарк в паттайе» в Паттайе, цены от 950 ฿. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
По лучшим фотолокациям и знаковым местам Паттайи
На автобусе
1 отзыв
8 часов
Групповая
до 20 чел.
По лучшим фотолокациям и знаковым местам Паттайи
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 08:45
25 ноя в 08:45
2 000฿ за человека
Лучшие места вокруг Паттайи
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места вокруг Паттайи
Провинция Чонбури предлагает уникальные впечатления: стеклянный мост, фермы и парки. Узнайте больше о культуре и природе региона
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
2 200฿ за человека
Дискавери тур 8 в 1
3 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Дискавери тур 8 в 1
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
1 800฿ за человека
Открытый зоопарк «Као-Кео»
На автобусе
14 отзывов
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
26 ноя в 07:30
950฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 апреля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
  • С
    Сергей
    29 февраля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
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    первый раз экскурсию, не знает базовых фраз на английском, чтобы объяснять водителю шаттла, что делать. Про животных при этом рассказывает интересно, без "воды", показывает только самых интересных, составляет маршрут так, чтобы увидеть всё по максимуму. В конце экскурсии завезли на прикормленную "парфюмерную фабрику" (в описании этого не было), где местный гид не слишком охотно рассказала о ней и продукции. Благо были мы там недолго.

  • Г
    Горячев
    13 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
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    дозировано, не перегружая. Если хоте потрепать за щеку носорога, покормить и погладить слона и много других тактильных ощущения от общения с дикими животными - то это сюда. Трансфер был комфортный, организация отличная. Было удобно оплатить из Москвы и на отдыхе уже просто жить по сформированной программе.

  • Ю
    Юрий
    12 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «экскурсия зоопарк в паттайе»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
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