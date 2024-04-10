10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
8 часов
Групповая
до 20 чел.
По лучшим фотолокациям и знаковым местам Паттайи
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 08:45
25 ноя в 08:45
2 000฿ за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места вокруг Паттайи
Провинция Чонбури предлагает уникальные впечатления: стеклянный мост, фермы и парки. Узнайте больше о культуре и природе региона
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
2 200฿ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Дискавери тур 8 в 1
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
1 800฿ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
26 ноя в 07:30
950฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 апреля 2024Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
- ССергей29 февраля 2024Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
- ГГорячев13 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
- ЮЮрий12 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «экскурсия зоопарк в паттайе»
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