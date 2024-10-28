13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное
Однодневное путешествие в Бангкок из Паттайи. Посетите знаковые места столицы Таиланда, насладитесь видами и попробуйте местные блюда
Начало: У вашего отеля
«Обед в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
17 ноя в 07:00
19 ноя в 07:00
$71 за человека
10 часов
Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Насладитесь рыбалкой и барбекю на озере, а затем расслабьтесь на пляже Сай Кео с ужином в голубой лагуне. Идеальный день для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
«Первая половина дня на озере с рыбалкой, алкоголем, обедом с барбекю из выловленной рыбы и обжаренного риса с курицей и овощами»
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 07:00
20 ноя в 07:00
2 200฿ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
Познать культуру и традиции Таиланда через его кулинарное наследие
Начало: В лобби вашего отеля
«Как менялись гастрономические вкусы и предпочтения на протяжении времени»
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:30
от $120 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 октября 2024Гидом был Андрей, рассказ был интересным и насыщенным информацией, гиду еще бы добавить огонька в глазах и было бы вообще прекрасно. В целом, все понравилось, достойная обзорная по Бангкоку.
- ВВиктория20 октября 2024Отличная содержательная экскурсия. Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Объехали практически весь Бангкок на разных средствах передвижения тук-тук, метро, корабль. Посетили много топовых экскурсионных мест Бангкока. Все, что было заявлено было выполнено на 100%. Спасибо!
- ВВиктория24 августа 202311.08.2023 года мы с дочерью взяли тур Пикник у озера + ужин в голубой лагуне. Ездили на рыбалку с дальнейшим
- PPeter16 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
- ДДарья9 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедОтличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
- CCharles27 апреля 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедНезабываемый и веселый тур)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Паттайи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024