Гастрономические экскурсии Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Паттайе, цены от $71. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
На автобусе
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное
Однодневное путешествие в Бангкок из Паттайи. Посетите знаковые места столицы Таиланда, насладитесь видами и попробуйте местные блюда
Начало: У вашего отеля
«Обед в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
17 ноя в 07:00
19 ноя в 07:00
$71 за человека
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
1 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Насладитесь рыбалкой и барбекю на озере, а затем расслабьтесь на пляже Сай Кео с ужином в голубой лагуне. Идеальный день для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
«Первая половина дня на озере с рыбалкой, алкоголем, обедом с барбекю из выловленной рыбы и обжаренного риса с курицей и овощами»
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 07:00
20 ноя в 07:00
2 200฿ за человека
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
Познать культуру и традиции Таиланда через его кулинарное наследие
Начало: В лобби вашего отеля
«Как менялись гастрономические вкусы и предпочтения на протяжении времени»
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:30
от $120 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 октября 2024
    Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
    Гидом был Андрей, рассказ был интересным и насыщенным информацией, гиду еще бы добавить огонька в глазах и было бы вообще прекрасно. В целом, все понравилось, достойная обзорная по Бангкоку.
  • В
    Виктория
    20 октября 2024
    Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
    Отличная содержательная экскурсия. Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Объехали практически весь Бангкок на разных средствах передвижения тук-тук, метро, корабль. Посетили много топовых экскурсионных мест Бангкока. Все, что было заявлено было выполнено на 100%. Спасибо!
  • В
    Виктория
    24 августа 2023
    Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
    11.08.2023 года мы с дочерью взяли тур Пикник у озера + ужин в голубой лагуне. Ездили на рыбалку с дальнейшим
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    посещением пляжа Голубая лагуна. Из гостиницы нас забрали утром и мы поехали на ферму где разводили рыбу. Гид Степан нас встретил объяснил все, очень много и интересно рассказывал про флору и фауну Таиланда. Предоставили удочки и наживку. Мы много наловили рыбы, и почти всю выпусти обратно. А телапию отправили на кухню, где ее и приготовили. После обеда поехали на море. Все великолепно.

  • P
    Peter
    16 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
  • Д
    Дарья
    9 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Отличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
  • C
    Charles
    27 апреля 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Незабываемый и веселый тур)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
  2. Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
  3. Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Паттайи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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