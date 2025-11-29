За один день вы погрузитесь в историю Древнего города с копиями знаменитых храмов и ощутите атмосферу вечернего Бангкока.
Вы посетите священный храм Эраван и совершите незабываемую прогулку по сияющей огнями реке Чао Прайя.
Эта экскурсия идеально сочетает древние традиции и современную жизнь, раскрывая многогранную культуру Таиланда.
Описание экскурсииДревний город и вечерняя Чао Прайя Экскурсия «Древний город и вечерний Бангкок» подарит вам уникальную возможность познакомиться с богатой историей и живой культурой Таиланда за один день. Начнем с посещения Древнего города — уникального музея под открытым небом, где собраны точные копии самых знаменитых исторических храмов и архитектурных памятников страны. Здесь вы сможете прогуляться по улицам, словно перенесшимся в прошлое, увидеть великолепные древние дворцы и статуи, узнать о традициях и религии, которые формировали тайскую культуру на протяжении веков. Во второй части экскурсии вас ждет вечерний Бангкок, где мы посетим знаменитый Храм Эраван — святилище, посвященное божеству с трёхголовым слоном, символом силы и защиты. Завершится экскурсия прогулкой по вечерней реке Чао Прайя, где огни города создают неповторимую атмосферу, а приятная музыка и хорошая кухня оставят хорошее впечатление о пройденном дне. Эта экскурсия идеально сочетает в себе историю, духовность и современную жизнь, позволяя увидеть многогранный облик Таиланда всего за один день. Важная информация:
- В программу включен как обед, так и ужин (шведский стол).
- Необходимо соблюдение дресс-кода (прикрытые плечи и колени).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый большой исторический парк под открытым небом «Древний город»
- Храм-музей Эраван
- Вечерний круиз по ночному Бангкоку
Что включено
- Услуги гида
- Все входные билеты по программе
- Обед и ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в лобби вашего отеля
Завершение: Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
