1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях19:30 Отправление в Паттайю22:00–23:00 Возвращение в отели»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
13 часов
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Рынок драгоценных камней и закат»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
«18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива»
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«19:45 – 21:45 Вечерний круиз на лайнере, по реке, которая в это время отражает свет миллионов лампочек, освещающих шедевры архитектуры»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
- ЛЛариса14 января 2024Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер
- ЕЕлена6 ноября 2023Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…
- ССергей31 октября 2023Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
- ИИрина29 октября 2023Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!
- ММаксим3 октября 2023Вечерний Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным поломВсе прошло отлично,экскурсия бомба Очень интересно и красиво Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
- ИИван13 ноября 2022Всё очень понравилось. Неординарные маршруты. Дмитрию огромное спасибо 😊👍🤝🤝
- ЮЮлия10 августа 2022Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Вечерние»
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