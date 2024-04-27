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Бангкока 🪷 Экскурсия будет интересна тем людям, кто готов увидеть изнанку этого города, выпить коктейль и искупаться в бассейне дорогого отеля сразу после посещения старого цветочного и рыбного рынка 🍸🍹 Эта экскурсия - не про академическую историю буддизма - а про эмоции и энергию как она есть ⚡️ Потому что с Дмитрием можно совершить ритуал в буддистком храме, принести подношение из цветов и обязательно обрести потерянное 🤳☎️ Желаем Дмитрию новых интересных туристов и процветания 🙏