Вечерние экскурсии Паттайи

Найдено 6 экскурсий в категории «Вечерние» в Паттайе, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях19:30 Отправление в Паттайю22:00–23:00 Возвращение в отели»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Из Паттайи в поисках драгоценных камней
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Рынок драгоценных камней и закат»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
«18:00 — Встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива»
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Новый вечерний Бангкок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«19:45 – 21:45 Вечерний круиз на лайнере, по реке, которая в это время отражает свет миллионов лампочек, освещающих шедевры архитектуры»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"
  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…
  • С
    Сергей
    31 октября 2023
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Мы с супругой заказали в конце октября индивидуальную экскурсию «из Паттайи в контрастный Бангкок», гидом у нас был Дмитрий. Хочется отметить
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    очень качественную организацию экскурсии. И трансфер в Бангкок и обратно был хорошим и сама экскурсия проведена на очень высоком уровне. Мы остались довольны, увидели и испытали много интересного и познавательного. Спасибо гиду Дмитрию за качественную и профессиональную работу!

  • И
    Ирина
    29 октября 2023
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!
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    Экскурсия прошла на ура! . И мы накопали не плохое количество камушков. А храм какой красивый в конце, дух захватывает. Спасибо вам большое за такую экскурсию!

  • М
    Максим
    3 октября 2023
    Вечерний Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом
    Все прошло отлично,экскурсия бомба Очень интересно и красиво Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
  • И
    Иван
    13 ноября 2022
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Всё очень понравилось. Неординарные маршруты. Дмитрию огромное спасибо 😊👍🤝🤝
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2022
    Из Паттайи в контрастный Бангкок
    Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого
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    Бангкока 🪷 Экскурсия будет интересна тем людям, кто готов увидеть изнанку этого города, выпить коктейль и искупаться в бассейне дорогого отеля сразу после посещения старого цветочного и рыбного рынка 🍸🍹 Эта экскурсия - не про академическую историю буддизма - а про эмоции и энергию как она есть ⚡️ Потому что с Дмитрием можно совершить ритуал в буддистком храме, принести подношение из цветов и обязательно обрести потерянное 🤳☎️ Желаем Дмитрию новых интересных туристов и процветания 🙏

    Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷Спасибо Дмитрию за все пройденные километры 😀 за все использованные виды транспорта 🛥 за все необычные улочки и храмы старого Бангкока 🪷

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  2. Из Паттайи в контрастный Бангкок
  3. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
  4. Из Паттайи в поисках драгоценных камней
  5. Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Вечерние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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