Фотосессия в Паттайе
Индивидуальная фото-прогулка в Паттайе

Сохранить красивые места на профессиональных снимках и в своём сердце

Белоснежные пляжи, ласковое море, игривое солнце, насыщенные пейзажи! Чтобы увезти с собой сочные, тёплые воспоминания об отдыхе в Таиланде, предлагаем запечатлеть самые яркие его моменты. Наш опытный фотограф заранее обсудит с вами образы для фотосессии и поможет с позированием.
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Фотосессия в Паттайе
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
31
дек
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Проведём фотосессию в вашем отеле на фоне бассейна, пляжа, красивой и сочной растительности.

Вместо отеля можно выбрать одну из следующих локаций:

  • Храм Истины — на фоне деревянного резного храма получаются колоритные кадры.
  • Смотровую площадку с впечатляющим видом на город и Сиамский залив
  • Дом Бенедикта — интересное место, сделанное в итальянском стиле
  • Ботанический сад Нонг Нуч — огромная территория с красивыми деревьями, клумбами и яркими фотолокациями. Есть секция с бабочками.

Организационные детали

  • В стоимость фотосессии включены услуги фотографа, обсуждение и подбор образов, аксессуары (шляпы, парео, бижутерия), 15 обработанных фото в ретуши, все хорошие исходники, подарок-сюрприз
  • Срок обработки фотографий — 7 рабочих дней. Вы получите ссылку на Яндекс Диск и сможете скачать фото.
  • Если выберете городскую локацию, дополнительно оплачиваются входные билеты для вас и фотографа: храм Истины — 700 батов/чел., дом Бенедикта — 200 батов/чел., ботанический сад — 600 батов/чел.
  • Фотосессию проведёт один из фотографов нашего агентства

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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