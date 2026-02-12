Белоснежные пляжи, ласковое море, игривое солнце, насыщенные пейзажи! Чтобы увезти с собой сочные, тёплые воспоминания об отдыхе в Таиланде, предлагаем запечатлеть самые яркие его моменты. Наш опытный фотограф заранее обсудит с вами образы для фотосессии и поможет с позированием.
Описание фото-прогулки
Проведём фотосессию в вашем отеле на фоне бассейна, пляжа, красивой и сочной растительности.
Вместо отеля можно выбрать одну из следующих локаций:
- Храм Истины — на фоне деревянного резного храма получаются колоритные кадры.
- Смотровую площадку с впечатляющим видом на город и Сиамский залив
- Дом Бенедикта — интересное место, сделанное в итальянском стиле
- Ботанический сад Нонг Нуч — огромная территория с красивыми деревьями, клумбами и яркими фотолокациями. Есть секция с бабочками.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — в день съёмки батами
- В стоимость фотосессии включены услуги фотографа, обсуждение и подбор образов, аксессуары (шляпы, парео, бижутерия), 15 обработанных фото в ретуши, все хорошие исходники, подарок-сюрприз
- Срок обработки фотографий — 7 рабочих дней. Вы получите ссылку на Яндекс Диск и сможете скачать фото
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7C или аналогичный
- Если выберете городскую локацию, дополнительно оплачиваются трансфер (по договорённости) и входные билеты для вас и фотографа: храм Истины — 700 батов за чел., дом Бенедикта — 200 батов за чел., ботанический сад — 600 батов за чел.
- Фотосессию проведёт один из фотографов нашего агентства
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3115 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Михаил вы супер фотограф!!! Рекомендую всем! Спасибочки огромное. С уважением Татьяна
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Д
Марина профессионально предложила лакацию и места съемки. Подсказывала что делать, что бы получились наилучшие ракурсы и снимки. Фотосессией доволен, снимки качественные, теперь останутся на память об отдыхе!
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К
Просто восторг от фотографа Марины, была очень сложная фотосессия с 2 мальчиками, она справилась как лучший профессионал, со знанием дела, местности, погоды и всех нюансов, которые можно было только предположить!!! Я знаю о чем говорю, тк регулярно фотаемся! спасибо прекрасной фирме, что организовали такой великолепный праздник на память!!!!
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А
Благодарю Михаила за работу! Отличный фотограф! И сама фотосессия прошла классно и фотографии прекрасные
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Благодарю Ксению за замечательную фотосессию! Ксения профессионал своего дела и интересный! Я получила не только замечательные фото,но и массу положительных эмоций!
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С
Большое спасибо, всё очень круто организовано. Михаилу отдельный респект
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