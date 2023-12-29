Сохранить красивые места на профессиональных снимках и в своём сердце
Белоснежные пляжи, ласковое море, игривое солнце, насыщенные пейзажи! Чтобы увезти с собой сочные, тёплые воспоминания об отдыхе в Таиланде, предлагаем запечатлеть самые яркие его моменты. Наш опытный фотограф заранее обсудит с вами образы для фотосессии и поможет с позированием.
Ближайшие даты:
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
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янв
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янв
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янв
янв
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Проведём фотосессию в вашем отеле на фоне бассейна, пляжа, красивой и сочной растительности.
Вместо отеля можно выбрать одну из следующих локаций:
- Храм Истины — на фоне деревянного резного храма получаются колоритные кадры.
- Смотровую площадку с впечатляющим видом на город и Сиамский залив
- Дом Бенедикта — интересное место, сделанное в итальянском стиле
- Ботанический сад Нонг Нуч — огромная территория с красивыми деревьями, клумбами и яркими фотолокациями. Есть секция с бабочками.
Организационные детали
- В стоимость фотосессии включены услуги фотографа, обсуждение и подбор образов, аксессуары (шляпы, парео, бижутерия), 15 обработанных фото в ретуши, все хорошие исходники, подарок-сюрприз
- Срок обработки фотографий — 7 рабочих дней. Вы получите ссылку на Яндекс Диск и сможете скачать фото.
- Если выберете городскую локацию, дополнительно оплачиваются входные билеты для вас и фотографа: храм Истины — 700 батов/чел., дом Бенедикта — 200 батов/чел., ботанический сад — 600 батов/чел.
- Фотосессию проведёт один из фотографов нашего агентства
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 666 туристов
Мы занимаемся организацией морских программ в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!
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