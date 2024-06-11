Экскурсии выходного дня в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Паттайе, цены от $29. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$34 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
$110 за человека
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$29 за человека
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    11 июня 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Благодарим за прекрасную экскурсию в зоопарк. Гид - Никита очень интересно все рассказал, провел экскурсию. Никто не остался без внимания! Очень довольны, теперь за экскурсиями только к Вам!
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!
    Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общениемОчень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
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    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • Ю
    Юлия
    20 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
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    коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов.

  • В
    Валерия
    11 февраля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
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    обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тропический сад Нонг Нуч
  2. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  3. Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
  4. Путешествие в мир дикой природы
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июле 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 29 до 110. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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