Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока (из Паттайи)
Прогулка по воде, уединённые святыни и душевный креативный квартал
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
12 окт в 18:00
$103 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 мая 2025Большое спасибо, всё очень круто организовано. Михаилу отдельный респект
- ССофья15 января 2025Нереальные фотографии! Фотосессия прошла очень легко, время пролетело незаметно, от друзей получила миллион комплиментов за фото в соцсетях. Фотограф помогла
- ЛЛидия11 января 2025Благодарю Ксению за замечательную фотосессию! Ксения профессионал своего дела и интересный! Я получила не только замечательные фото,но и массу положительных эмоций!
- ККапитолина28 января 2024Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в октябре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 125. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Пешеходные», 4 ⭐ отзыва, цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь