Нереальные фотографии! Фотосессия прошла очень легко, время пролетело незаметно, от друзей получила миллион комплиментов за фото в соцсетях. Фотограф помогла

с образами, выбрала прекрасную локацию по моим пожеланиям! Очень советую, Фотосессия проходила в Паттайе, обязательно обращайтесь и порадуйте себя незабываемыми кадрами!

Благодарю Ксению за замечательную фотосессию! Ксения профессионал своего дела и интересный! Я получила не только замечательные фото,но и массу положительных эмоций!

К Капитолина

Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую