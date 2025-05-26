Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Паттайе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Паттайе, цены от $90. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Фотосессия в Паттайе
Пешая
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока (из Паттайи)
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока (из Паттайи)
Прогулка по воде, уединённые святыни и душевный креативный квартал
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$90 за человека
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
12 окт в 18:00
$103 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 мая 2025
    Фотосессия в Паттайе
    Большое спасибо, всё очень круто организовано. Михаилу отдельный респект
  • С
    Софья
    15 января 2025
    Фотосессия в Паттайе
    Нереальные фотографии! Фотосессия прошла очень легко, время пролетело незаметно, от друзей получила миллион комплиментов за фото в соцсетях. Фотограф помогла
    читать дальше

    с образами, выбрала прекрасную локацию по моим пожеланиям! Очень советую, Фотосессия проходила в Паттайе, обязательно обращайтесь и порадуйте себя незабываемыми кадрами!

  • Л
    Лидия
    11 января 2025
    Фотосессия в Паттайе
    Благодарю Ксению за замечательную фотосессию! Ксения профессионал своего дела и интересный! Я получила не только замечательные фото,но и массу положительных эмоций!
    Благодарю Ксению за замечательную фотосессию! Ксения профессионал своего дела и интересный! Я получила не только замечательные фото,но и массу положительных эмоций!
  • К
    Капитолина
    28 января 2024
    Фотосессия в Паттайе
    Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пешеходные»

