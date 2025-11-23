Вас ожидает путешествие по интереснейшим историческим и природным местам вокруг Бангкока.
Вы побываете в уникальном Храме Дракона, посетите живописный Змеиный каньон, рынок раскрывающихся зонтов, покормите обезьянок, отведаете аутентичное тайское блюдо — «Вулкан креветок», увидите храм Тысячи Красных Роз и водную пещеру, а также совершите путешествие по каналам древней Ампхавы.
Описание экскурсииПрирода и культура: незабываемые места в окрестностях Бангкока Начните свое приключение с посещения впечатляющего Храма Дракона (Wat Samphran), чья архитектура поражает воображение. Огромный розовый цилиндр обвивает исполинский дракон, словно сошедший со страниц древних мифов. Далее ваш путь лежит к Змеиному каньону, где природа создала невероятные ландшафты из песчаных скал, напоминающих змеиную кожу. После этого окунитесь в атмосферу тайской торговли на рынке раскрывающихся зонтов, где местные ремесленники предлагают свои красочные изделия. Не забудьте уделить время общению с природой. Обязательно отведайте гастрономический шедевр — «Вулкан креветок», блюдо, которое поразит вас не только вкусом, но и оригинальной подачей. Также можно покормить озорных обезьянок, которые обитают в окрестностях храмов. Затем совершите путешествие по водной пещере, где вас ждут загадочные лабиринты и причудливые скальные образования. Не упустите возможность посетить храм Тысячи Красных Роз, где благоухают тысячи роз, создавая неповторимую атмосферу романтики и красоты. Завершите свой день прокатившись по каналам древней Ампхавы, любуясь живописными домиками на сваях и наблюдая за жизнью местных жителей. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Ср., пт., вс. в 06:15 - 07:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Сампхан
- Пещерный храм Ват Там Нам
- Парк Кхао Нгу
- Рынок Мае Клонг
- Храм тысячи красных роз
- Город на воде Ампхава
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 350 бат
- По желанию, подаяния в храмах
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ср., пт., вс. в 06:15 - 07:15
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
