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вся поездка бегом. Но обо все по порядку: 1. Время в пути между Тайландом и Камбоджей где-то часов 8, водитель останавливается несколько раз, можно сходить в туалет или перекусить. 2. Минвен, на котором нас везли вполне комфортабельный, нам повезло и в группе было всего 9 чел. 3. Границу прошли быстро, паспорта забрал гид, сразу, как перешли границу и вернул на след день, для проставления визы в паспорте, так что не переживайте, на обратном пути вам его вернут. 4. По дороге с границы до обеда (ресторана) гид в минивене рассказывал про историю Камбоджи. Сразу хочу сказать, мое субъективное мнение, вся программа немного скомкана (рассказ гида), все очень быстро, не успеваешь насладиться и проникнуться. 5. Обеды 2 (два) дня вполне себе нормальные, голодными не останетесь, на столе несколько блюд: суп, салаты, закуски, рестораны хорошие, чистые, можно заказать напитки, в тч алкогольные. Пиво 2 $. 6. Далее нас разместили в отеле, расположение шикарное, недалеко от ночного рынка, на троих тук тук 3$. Отель хороший, соответствует 4*, халаты, полотенца, мыльные принадлежности, питьевую воду выдают, чисто и уютно. 6. Посещение озера, это прогулка на лодке, с остановкой в магазине на озере, очень колоритно, ничего особенно кто-то скажет, но я однозначно рекомендую! 7. Затем быстрый заезд на рынок, кофейный магазин, кто не покупал кофе, рядом кафе, мы пили пиво 20 Батт. 8. Далее мы отправились на ужин, шикарный ресторан, шведский стол, даже самый большой привереда найдет чем полакомиться, выбор блюд огромный, есть уголок блюд для веганов. Пиво в баре 4$. Программа с танцами отличная, очень понравилась, все красочно. 9. Далее нас отвезли в отель и мы самостоятельно отправились погуляли по городу. 10. Подъем на след день ранний, тк программа большая и днём по жаре передвигаться просто невозможно. 11. Ребята, не отставайте от группы, дают немного времени погулять, но если не успеешь подойти в обозначенное время к автобусу, могут там и оставить, единственный плюс, что все локации недалеко друг от друга и можно доехать на тук-туке. А вот к чему я это: у нас в группе парень опоздал и его оставили на первой локации, он самостоятельно добирался в отель. 12. Анкор впечатлил своим величием, когда находишься там, там такая энергетика сумасшедшая, я до сих пор под огромным впечатлением. Еще кормили мартышек на последней локации, не переживайте, они очень милые, не агрессивные. 13. И да, что хотела еще отметить, стоимость данной экскурсии в Тайланде (на улице) дешевле, чем на данном сайте. Причем все покупали через разные источники и абсолютно у каждого разная стоимость, но на данном сайте дороже всего. 14. Вся экскурсия построена плотно, я бы даже согласилась пусть стоимость была бы подороже, но 3 дня для посещения всех достопримечательностей и побольше времени на Анкор, потому что его масштабами и красотой невозможно налюбоваться. 15. Как итог, Камбоджа в моем сердечке заняла свое особенное место, эта страна, ее колорит, впечатляет.