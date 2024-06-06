Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Паттайи

Найдено 26 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Паттайе, цены от $58. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт»
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Вы зайдёте сразу в два храма восточных культур — Таиланда и Китая»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за человека
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Самый старый храм Бангкока Ват По, или храм Лежачего Будды»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«06:30 Сбор по отелям07:00 Выезд из города09:30 Завтрак10:30 Пещерный храм Кхао Луанг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$83 за человека
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде»
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Наше путешествие начнется с посещения величественного храма Wat Sothon Wararam Worawihan, который расположен на западном берегу реки Банг Паконг»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
«15:30 Отправление с острова на пирс15:40 Посещение храма Лыанг По Дам»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«По пути к храму Красного дракона мы сделаем две короткие остановки: у стеклянного моста и затопленной каменоломни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Из Паттайи в поисках драгоценных камней
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Здесь находится буддийский храм Ват Као Суким, а ещё отсюда открываются роскошные панорамные виды»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите самый большой и красивый храм Паттайи и сможете принять участие в ритуале на привлечение удачи»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Мы побываем в храме-корабле Ват Ян Нава, пройдемся по Португальскому и Индийскому кварталам, побываем в историческом районе Kudi Chin»
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 875฿ за человека
Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Экскурсия в Аютайю из Паттайи: древние храмы и королевская резиденция
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Аютайю, древнюю столицу Сиама, и откройте для себя её уникальные храмы и руины
Начало: Ресепшен вашего отеля
«После разрушения бирманской армией, сегодня город представляет собой живописные каменные храмы и руины, свидетельствующие о более чем четырехсотлетнем господстве древнего тайского государства в Юго-Восточной Азии и его драматического конца»
Расписание: пн, ср, сб в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
2 875฿ за человека
Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Древний Сиам - формат «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
«14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури»
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Новый вечерний Бангкок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«16:30 Посещение древнего храма Wat Intharawiharn»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
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    мои оценки максимальные! Группа была маленькая, всего 11 человек, но в низкий сезон набрать и столько - это победа! А нам, туристам, было в такой небольшой компании очень комфортно. Гиды Оскар-первый день и Лин- второй день. Профессионалы своего дела! Молодцы! По времени - всё четко по плану, практически минута в минуту. Вернулись только позже, чем планировали на час, но нас высаживали почти последних и были пробки, простительно… Из замечаний или вернее пожеланий к организаторам. На озеро, возможно, не стоит возить туристов, когда вода такая мелкая или брать более мобильную легкую лодку… в принципе мы ничего не увидели. . я второй раз была здесь, есть с чем сравнить.. этот пункт программы в вашем исполнении разочаровал, но не испортил общего впечатления. Итого: ЭКСКУРСИЮ И ОРГАНИЗАТОРА РЕКОМЕНДУЮ!

  • А
    Артем
    29 мая 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
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    и никакого дискомфорта нет. Отдельно хотел упомянуть наших гидов Оскара и Лин-а очень хорошо рассказывают про быт и жизнь в Камбоджи.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
    Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!
  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
    Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
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    вся поездка бегом. Но обо все по порядку: 1. Время в пути между Тайландом и Камбоджей где-то часов 8, водитель останавливается несколько раз, можно сходить в туалет или перекусить. 2. Минвен, на котором нас везли вполне комфортабельный, нам повезло и в группе было всего 9 чел. 3. Границу прошли быстро, паспорта забрал гид, сразу, как перешли границу и вернул на след день, для проставления визы в паспорте, так что не переживайте, на обратном пути вам его вернут. 4. По дороге с границы до обеда (ресторана) гид в минивене рассказывал про историю Камбоджи. Сразу хочу сказать, мое субъективное мнение, вся программа немного скомкана (рассказ гида), все очень быстро, не успеваешь насладиться и проникнуться. 5. Обеды 2 (два) дня вполне себе нормальные, голодными не останетесь, на столе несколько блюд: суп, салаты, закуски, рестораны хорошие, чистые, можно заказать напитки, в тч алкогольные. Пиво 2 $. 6. Далее нас разместили в отеле, расположение шикарное, недалеко от ночного рынка, на троих тук тук 3$. Отель хороший, соответствует 4*, халаты, полотенца, мыльные принадлежности, питьевую воду выдают, чисто и уютно. 6. Посещение озера, это прогулка на лодке, с остановкой в магазине на озере, очень колоритно, ничего особенно кто-то скажет, но я однозначно рекомендую! 7. Затем быстрый заезд на рынок, кофейный магазин, кто не покупал кофе, рядом кафе, мы пили пиво 20 Батт. 8. Далее мы отправились на ужин, шикарный ресторан, шведский стол, даже самый большой привереда найдет чем полакомиться, выбор блюд огромный, есть уголок блюд для веганов. Пиво в баре 4$. Программа с танцами отличная, очень понравилась, все красочно. 9. Далее нас отвезли в отель и мы самостоятельно отправились погуляли по городу. 10. Подъем на след день ранний, тк программа большая и днём по жаре передвигаться просто невозможно. 11. Ребята, не отставайте от группы, дают немного времени погулять, но если не успеешь подойти в обозначенное время к автобусу, могут там и оставить, единственный плюс, что все локации недалеко друг от друга и можно доехать на тук-туке. А вот к чему я это: у нас в группе парень опоздал и его оставили на первой локации, он самостоятельно добирался в отель. 12. Анкор впечатлил своим величием, когда находишься там, там такая энергетика сумасшедшая, я до сих пор под огромным впечатлением. Еще кормили мартышек на последней локации, не переживайте, они очень милые, не агрессивные. 13. И да, что хотела еще отметить, стоимость данной экскурсии в Тайланде (на улице) дешевле, чем на данном сайте. Причем все покупали через разные источники и абсолютно у каждого разная стоимость, но на данном сайте дороже всего. 14. Вся экскурсия построена плотно, я бы даже согласилась пусть стоимость была бы подороже, но 3 дня для посещения всех достопримечательностей и побольше времени на Анкор, потому что его масштабами и красотой невозможно налюбоваться. 15. Как итог, Камбоджа в моем сердечке заняла свое особенное место, эта страна, ее колорит, впечатляет.

    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Путешествие в мир дикой природы
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 58 до 3 875. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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