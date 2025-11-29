Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Главной целью нашей поездки будет крохотное затерянное плато, в котором раньше жили отшельники. Нас ждет тенистый оазис спокойствия, окруженный прекрасной природой.



Мы также посетим мистический монастырь на озере, парк духов и исследуем несколько красивых гротов и пещер, испещрённых красивейшими сталагмитами и сталактитами причудливых форм.

Леонид Ваш гид в Паттайе Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-12 человек Когда Ежедневно с 07:00-08:00 2230 ฿ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Путешествие к оазису спокойствия Главной целью нашей поездки будет крохотное затерянное плато, в котором раньше жили отшельники. В 1987 г. будущий настоятель пещерного храма, через который лежит путь к плато, обнаружил что одна из малых под пещер храма ведет к тенистому оазису спокойствия, окруженному прекрасной природой, которой можно любоваться бесконечно. Пещера была расчищена и расширена до подземного тоннеля, а плато приведено в порядок и стало использовать как место для медитации. Во время нашего путешествия мы также посетим мистический монастырь на озере, парк духов и исследуем несколько красивых гротов и пещер, испещрённых красивейшими сталагмитами и сталактитами причудливых форм.

Ежедневно с 07:00-08:00 Выбрать дату