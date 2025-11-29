Главной целью нашей поездки будет крохотное затерянное плато, в котором раньше жили отшельники. Нас ждет тенистый оазис спокойствия, окруженный прекрасной природой.
Мы также посетим мистический монастырь на озере, парк духов и исследуем несколько красивых гротов и пещер, испещрённых красивейшими сталагмитами и сталактитами причудливых форм.
Описание экскурсииПутешествие к оазису спокойствия Главной целью нашей поездки будет крохотное затерянное плато, в котором раньше жили отшельники. В 1987 г. будущий настоятель пещерного храма, через который лежит путь к плато, обнаружил что одна из малых под пещер храма ведет к тенистому оазису спокойствия, окруженному прекрасной природой, которой можно любоваться бесконечно. Пещера была расчищена и расширена до подземного тоннеля, а плато приведено в порядок и стало использовать как место для медитации. Во время нашего путешествия мы также посетим мистический монастырь на озере, парк духов и исследуем несколько красивых гротов и пещер, испещрённых красивейшими сталагмитами и сталактитами причудливых форм.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мистический монастырь на озере и парк духов
- Пещерный храм
- Изолированное плато, окруженное горами
- Несколько подземных тоннелей, гротов и пещер
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются все входные и прездные билеты - 170 бат.
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00-08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
