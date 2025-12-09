В 50 минутах от центра Бангкока — совсем другой ритм жизни. Мы отправимся на остров Крет в провинции Нонтхабури, известный своими керамическими традициями, уютными пивоварнями и зелёными уголками без машин. Вы прокатитесь на беспилотном монорельсе, пересечёте реку на лодке, прогуляетесь среди мастерских и садов, заглянете в храмы, кофейни и лавки с ремесленными товарами.

8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе

10:00 — встреча с остальной группой внутри станции BTS «Сиам»

10:30 — пересадка на беспилотный мини-монорельс с панорамными видами

11:00 — лодочная переправа через реку Чаупхрая на остров, где вас ждут:

прогулка по тихим улочкам острова без машин — только велосипеды и байки

— только велосипеды и байки знакомство с керамическими мастерскими и печами для обжига

и печами для обжига возможность мастер-класса по керамике

по керамике магазины с необычной керамикой

с необычной керамикой дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)

в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию) прогулка вглубь острова: болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей

болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей рынок с уличной едой и местными деликатесами

и местными деликатесами храмы, кофейни, массажные салоны и лавки с маслами, травами и одеждой

Особенности маршрута:

он проходит в основном пешком, по узким дорожкам и природным тропам

на острове нет автомобильного движения

экскурсия подойдёт любителям ремёсел, гастрономии и тихих прогулок

можно разделиться с группой и погулять самостоятельно — потеряться невозможно

Организационные детали

Дополнительные расходы

BTS — 45 батов ($1)

Монорельс — 30 батов ($1)

Лодка — 13 батов ($1)

Мастер-класс по керамике — 100 батов ($3)

— отправление в Бангкок— возвращение в Паттайю

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.