В 50 минутах от центра Бангкока — совсем другой ритм жизни.
Мы отправимся на остров Крет в провинции Нонтхабури, известный своими керамическими традициями, уютными пивоварнями и зелёными уголками без машин.
Вы прокатитесь на беспилотном монорельсе, пересечёте реку на лодке, прогуляетесь среди мастерских и садов, заглянете в храмы, кофейни и лавки с ремесленными товарами.
Описание экскурсии
8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе
10:00 — встреча с остальной группой внутри станции BTS «Сиам»
10:30 — пересадка на беспилотный мини-монорельс с панорамными видами
11:00 — лодочная переправа через реку Чаупхрая на остров, где вас ждут:
- прогулка по тихим улочкам острова без машин — только велосипеды и байки
- знакомство с керамическими мастерскими и печами для обжига
- возможность мастер-класса по керамике
- магазины с необычной керамикой
- дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)
- прогулка вглубь острова: болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей
- рынок с уличной едой и местными деликатесами
- храмы, кофейни, массажные салоны и лавки с маслами, травами и одеждой
Особенности маршрута:
- он проходит в основном пешком, по узким дорожкам и природным тропам
- на острове нет автомобильного движения
- экскурсия подойдёт любителям ремёсел, гастрономии и тихих прогулок
- можно разделиться с группой и погулять самостоятельно — потеряться невозможно
Организационные детали
Дополнительные расходы
- BTS — 45 батов ($1)
- Монорельс — 30 батов ($1)
- Лодка — 13 батов ($1)
- Мастер-класс по керамике — 100 батов ($3)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29701 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
