Мои заказы

Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни (из Паттайи)

Из Паттайи - в уютную провинцию Нонтхабури к тихим улочкам без машин и керамическим мастерским
В 50 минутах от центра Бангкока — совсем другой ритм жизни.

Мы отправимся на остров Крет в провинции Нонтхабури, известный своими керамическими традициями, уютными пивоварнями и зелёными уголками без машин.

Вы прокатитесь на беспилотном монорельсе, пересечёте реку на лодке, прогуляетесь среди мастерских и садов, заглянете в храмы, кофейни и лавки с ремесленными товарами.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни (из Паттайи)© Сабри
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни (из Паттайи)© Сабри
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни (из Паттайи)© Сабри

Описание экскурсии

8:00 — встреча в вашем отеле в Паттайе
10:00 — встреча с остальной группой внутри станции BTS «Сиам»
10:30 — пересадка на беспилотный мини-монорельс с панорамными видами
11:00 — лодочная переправа через реку Чаупхрая на остров, где вас ждут:

  • прогулка по тихим улочкам острова без машин — только велосипеды и байки
  • знакомство с керамическими мастерскими и печами для обжига
  • возможность мастер-класса по керамике
  • магазины с необычной керамикой
  • дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)
  • прогулка вглубь острова: болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей
  • рынок с уличной едой и местными деликатесами
  • храмы, кофейни, массажные салоны и лавки с маслами, травами и одеждой
16:00 — отправление в Бангкок18:00 — возвращение в Паттайю

Особенности маршрута:

  • он проходит в основном пешком, по узким дорожкам и природным тропам
  • на острове нет автомобильного движения
  • экскурсия подойдёт любителям ремёсел, гастрономии и тихих прогулок
  • можно разделиться с группой и погулять самостоятельно — потеряться невозможно

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • BTS — 45 батов ($1)
  • Монорельс — 30 батов ($1)
  • Лодка — 13 батов ($1)
  • Мастер-класс по керамике — 100 батов ($3)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29701 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
На машине
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 дек в 07:30
$57 за человека
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
На лодке
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
12 дек в 07:30
16 дек в 07:30
$87 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе