13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:00
17 авг в 06:00
24 авг в 06:00
$107 за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$68 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по нетуристическим местам Паттайи с купанием в водопаде
Отправьтесь в увлекательное путешествие по нетуристическим местам Паттайи. Вас ждут пещеры, водопады, заброшенные храмы и местная кухня
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
$133 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Путешествие на остров Сичанг для тех, кто устал от толп туристов. Уникальные достопримечательности, пляжный отдых и комфортный автомобиль ждут вас
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
$97 за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
17 авг в 06:30
24 авг в 06:30
$120 за человека
скидка
20%
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
12 авг в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июля 2024Разнообразный маршрут, многоплановый, но скорее не по самой Паттайе, а по ее окрестностям. Ведущий Фëдор поразил кругозором! Чувствуется, что человек думающий и искренне интересующийся самыми разными сферами жизни Таиланда
- ЯЯна8 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.
- ЛЛариса14 января 2024Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер
- ЕЕлена6 ноября 2023Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…
- ИИрина29 октября 2023Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!
- ИИрина4 июля 2023Все понравилось
- ММарина9 марта 2023Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного, красивой природы и отличного отдыха на голубом пляже. Только рекомендую ехать именно в рабочий день. Мне очень понравилось.
- ММаксим2 марта 2023Отлично съездили! Никаких китайцев и никакого лишнего движения. Нет огромных автобусов с орущими гидами и суетящимися вокруг них туристами..,
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Нескучные экскурсии»
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