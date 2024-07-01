Е Екатерина Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено) Разнообразный маршрут, многоплановый, но скорее не по самой Паттайе, а по ее окрестностям. Ведущий Фëдор поразил кругозором! Чувствуется, что человек думающий и искренне интересующийся самыми разными сферами жизни Таиланда

Я Яна Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено) Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.

Л Лариса Из Паттайи в поисках драгоценных камней Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер

Е Елена Из Паттайи в поисках драгоценных камней Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…

И Ирина Из Паттайи в поисках драгоценных камней читать дальше Экскурсия прошла на ура! . И мы накопали не плохое количество камушков. А храм какой красивый в конце, дух захватывает. Спасибо вам большое за такую экскурсию! Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!

И Ирина Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг Все понравилось

М Марина Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного, красивой природы и отличного отдыха на голубом пляже. Только рекомендую ехать именно в рабочий день. Мне очень понравилось.