И Ирина Всё отлично 👍 организовано,трансфер вовремя, забрали из отеля, ехали 1.5 часа,краткий инструктаж от Павла. Пляж 🌴 красивый,чисто, море 🌊 супер! Рекомендую!

М Марина читать дальше песком и изумрудной водой. Если бы мы в этот тур не поехали, воспоминания были бы не очень. Саша очень начитанный, хорошо плавает, сам вытащил морского ежа со дна. Фотограф от бога! За это отдельное спасибо. В группе было 16 человек. Экскурсия с утра до вечера. Побывали в джунглях, на пляже, черепашьей ферме и в музее под открытым небом. Как же без рассказов гида, который хорошо разбирается в военных техниках, истории. Молодцы. Всех благ, больше интересных историй. Я первый раз в Тайланде. Каждый раз экскурсии интересные. Нас забрали вовремя. Заранее предупредили, что с собой взять. 7.09.2025 экскурсовод Саша сопровождал по Изумрудному острову — необитаемому острову с белоснежным

И Инна Огромное спасибо организаторам экскурсии! Отдельное спасибо гиду Саше! Все было организовано и интересно. Получили море положительных эмоций. Друзья собираются в поездку в Тайланд, обязательно порекомендую эту экскурсию!

А Алина Поездка на Изумрудный остров была супер! Поплавали, посмеялись, по джунглям полазали. Гид Саша экскурсию провел на 5+, рассказал много интересного о культуре Тайланда. День пролетел на одном дыхании.

С Слава Очень понравилась сама экскурсия и сопровождение! Было легко, много необычных локаций с красивыми пейзажами и местами. Классно было смотреть на подводных обитателей, вода красивейшего цвета — сине-зеленый насыщенный. Всем рекомендую!

А Амелия Экскурсия была отличная! Гид с нами совместно нырял и показывал хорошие места для обзора морского мира. Обед организован отлично! Спасибо большое. Рекомендуем!

L Lida Поездка супер. Большое спасибо. Прекрасно провели время. Гид супер!

М Мария читать дальше информацию и выслушать участников группы, очень эмпатичный, ответил на все наши вопросы. Ночь была в фееричном отеле с шикарным видом, птицы поют, волшебно! Рекомендую эту экскурсию с незабываемыми впечатлениями. Водитель аккуратно вел трансфер, ему отдельное спасибо! Благодарю за организацию тура и эмоции, которые испытала. Куплю у вас ещё пару экскурсий! Экскурсия над облаками, 2 дня, необыкновенно красивая, храм на Стеклянной горе впечатлил до восторга. Отличный гид Виталий, профессионал своего дела, для Тайланда он просто находка — разносторонний, с умением преподнести

С Светлана Благоларю за экскурсию. Все было отлично. Организация экскурсии отличная. У меня солидный возраст, и было страшновато заказывать по интернету, но мне повезло. Попала на нужный сайт. Спасибо!

В Варя Отдохнули на все 100! Команда у нас супер. Покаталась на банане, хотя я не очень люблю, но каким-то образом меня удалось уговорить, и я об этом не пожалела. Отдых удался!