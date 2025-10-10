Самет считается самым романтичным островом Таиланда.
Он находится в самом центре национального парка Кхао Лаем Йа, вся территория которого представляет собой роскошные морские пейзажи и девственные тропические леса. Это идеальное место
Описание экскурсииСтоит сойти со спидбота на пирс, как вашему взору предстанет впечатляющая картина – Cтатуя огромной леди, драматично протягивающая к вам свои руки. Этот монумент тесно связан с сюжетом эпической тайской поэмы «Фра Апхаймани» (Phra Aphai Mani), написанной знаменитым тайским поэтом Сунторн Пху в начале XIX века. Это одно из самых известных произведений в тайской литературе. Гигантская женщина спасает главного героя поэмы принца Фра Апхаймани от гибели в море, уносит на остров и пытается жить с ним, видя в нем свою любовь. Однако герой боится её из-за её огромного размера и внешнего вида. В итоге он сбегает от неё с помощью русалки, которая помогает ему вернуться к людям. Гигантская женщина, узнав о предательстве, приходит в ярость и начинает преследовать беглецов, но так и не достигает своей цели. После непродолжительного переезда от главного пирса острова вы окажетесь на пляже Ао Пай – одном из лучших на острове Самет. Здесь для вас подготовлена вся необходимая для отдыха инфраструктура – бесплатные лежаки, несколько кафе и баров, прокат байков, пункт обмена валют и другое. На острове большое количество совершенно невероятных по красоте пляжей. Посетить их можно тремя способами: воспользовавшись местным общественным транспортом (пикапы, которые курсируют по всему острову), арендовав мотобайк (300-400 бат в день) или заказав за дополнительную плату экскурсию у сопровождающего вас гида. Если вы планируете двухдневную экскурсию на Самет, то не стоит упускать из виду и местные закаты с рассветами. Их встреча на Самете запомнится вам особенно. К тому же, рассвет вы сможете лицезреть непосредственно на пляже Ао Пай, где располагаются отели Silver Sand и Sea Breaze. Для бронирования доступны несколько вариантов отдыха на выбор:
- Однодневный тур на Самет (без обеда/с обедом);
- Двухдневный тур на 2 дня эконом (отель Sea Breeze 2*, без питания);
- Двухдневный тур на 2 дня VIP (отель Silver Sand 3*, с завтраком);
- Двухдневный тур на 2 дня VIP+ (отель Silver Sand 3*, завтрак, обед, ужин). Важная информация: Дорога от Паттайи до острова достаточно легкая: 1,5 часа на комфортабельном микроавтобусе и 20 минут на скоростном катере.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Бан Пхе
- Пляж Ао Пай
- Другие пляжи острова Самет, по желанию
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Групповой трансфер (микроавтобус, катер, все отели Паттайи)
- Страховка
- Сбор национального парка
- Маска и трубка, шезлонги на пляже.
Что не входит в цену
- Обед (+ 100 бат).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Дорога от Паттайи до острова достаточно легкая: 1
- 5 часа на комфортабельном микроавтобусе и 20 минут на скоростном катере
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 окт 2025
Всё отлично 👍 организовано,трансфер вовремя, забрали из отеля, ехали 1.5 часа,краткий инструктаж от Павла. Пляж 🌴 красивый,чисто, море 🌊 супер! Рекомендую!
М
Марина
7 сен 2025
Я первый раз в Тайланде. Каждый раз экскурсии интересные. Нас забрали вовремя. Заранее предупредили, что с собой взять. 7.09.2025 экскурсовод Саша сопровождал по Изумрудному острову — необитаемому острову с белоснежным
И
Инна
5 сен 2025
Огромное спасибо организаторам экскурсии! Отдельное спасибо гиду Саше! Все было организовано и интересно. Получили море положительных эмоций. Друзья собираются в поездку в Тайланд, обязательно порекомендую эту экскурсию!
А
Алина
29 авг 2025
Поездка на Изумрудный остров была супер! Поплавали, посмеялись, по джунглям полазали. Гид Саша экскурсию провел на 5+, рассказал много интересного о культуре Тайланда. День пролетел на одном дыхании.
С
Слава
5 авг 2025
Очень понравилась сама экскурсия и сопровождение! Было легко, много необычных локаций с красивыми пейзажами и местами. Классно было смотреть на подводных обитателей, вода красивейшего цвета — сине-зеленый насыщенный. Всем рекомендую!
А
Амелия
5 июл 2025
Экскурсия была отличная! Гид с нами совместно нырял и показывал хорошие места для обзора морского мира. Обед организован отлично! Спасибо большое. Рекомендуем!
L
Lida
2 июн 2025
Поездка супер. Большое спасибо. Прекрасно провели время. Гид супер!
М
Мария
12 апр 2025
Экскурсия над облаками, 2 дня, необыкновенно красивая, храм на Стеклянной горе впечатлил до восторга. Отличный гид Виталий, профессионал своего дела, для Тайланда он просто находка — разносторонний, с умением преподнести
С
Светлана
23 мар 2025
Благоларю за экскурсию. Все было отлично. Организация экскурсии отличная. У меня солидный возраст, и было страшновато заказывать по интернету, но мне повезло. Попала на нужный сайт. Спасибо!
В
Варя
1 мар 2025
Отдохнули на все 100! Команда у нас супер. Покаталась на банане, хотя я не очень люблю, но каким-то образом меня удалось уговорить, и я об этом не пожалела. Отдых удался!
G
Gallary
14 фев 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему чуткому, внимательному, заботливому и веселому гиду Василисе за великолепное путешествие! Это была очень легкая, увлекательная и познавательная поездка в многогранный мир Тайланда. А также водителю, который доставил нас в целости и сохранности. Всех благ вам и дальнейшего процветания!
