М Марина Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) читать дальше Саша сопровождал по Изумрудному острову — необитаемому острову с белоснежным песком и изумрудной водой. Если бы мы в этот тур не поехали, воспоминания были бы не очень. Саша очень начитанный, хорошо плавает, сам вытащил морского ежа со дна. Фотограф от бога! За это отдельное спасибо. В группе было 16 человек. Экскурсия с утра до вечера. Побывали в джунглях, на пляже, черепашьей ферме и в музее под открытым небом. Как же без рассказов гида, который хорошо разбирается в военных техниках, истории. Молодцы. Всех благ, больше интересных историй. Я первый раз в Тайланде. Каждый раз экскурсии интересные. Нас забрали вовремя. Заранее предупредили, что с собой взять. 7.09.2025 экскурсовод

И Инна Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Огромное спасибо организаторам экскурсии! Отдельное спасибо гиду Саше! Все было организовано и интересно. Получили море положительных эмоций. Друзья собираются в поездку в Тайланд, обязательно порекомендую эту экскурсию!

Л Лейла Остров Самет: ваш тропический рай читать дальше четко и ясно объяснил, был готов помочь в случае необходимости.

В поездку входил обед. Он был простой и легкий, но все равно сытный.

Сам остров Самет - супер! Всё прошло отлично! Нас вовремя встретили, собрали оставшихся отдыхающих в мини-автобус и поехали на остров в сопровождении Павла. Он всё

А Алина Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Поездка на Изумрудный остров была супер! Поплавали, посмеялись, по джунглям полазали. Гид Саша экскурсию провел на 5+, рассказал много интересного о культуре Тайланда. День пролетел на одном дыхании.

С Слава Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Очень понравилась сама экскурсия и сопровождение! Было легко, много необычных локаций с красивыми пейзажами и местами. Классно было смотреть на подводных обитателей, вода красивейшего цвета — сине-зеленый насыщенный. Всем рекомендую!

М Михаил Остров Самет: ваш тропический рай Удобно, что можно заплатить и не париться по поводу того как добираться. Рекомендую взять на острове байк, чтобы успеть объехать. Самые лучшие пляжи будут с правой стороны, как выходите с пирса

А Амелия Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Экскурсия была отличная! Гид с нами совместно нырял и показывал хорошие места для обзора морского мира. Обед организован отлично! Спасибо большое. Рекомендуем!

L Lida Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Поездка супер. Большое спасибо. Прекрасно провели время. Гид супер!

М Мария Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) читать дальше для Тайланда он просто находка — разносторонний, с умением преподнести информацию и выслушать участников группы, очень эмпатичный, ответил на все наши вопросы. Ночь была в фееричном отеле с шикарным видом, птицы поют, волшебно! Рекомендую эту экскурсию с незабываемыми впечатлениями. Водитель аккуратно вел трансфер, ему отдельное спасибо! Благодарю за организацию тура и эмоции, которые испытала. Куплю у вас ещё пару экскурсий! Экскурсия над облаками, 2 дня, необыкновенно красивая, храм на Стеклянной горе впечатлил до восторга. Отличный гид Виталий, профессионал своего дела,

С Светлана Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Благоларю за экскурсию. Все было отлично. Организация экскурсии отличная. У меня солидный возраст, и было страшновато заказывать по интернету, но мне повезло. Попала на нужный сайт. Спасибо!

В Варя Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) Отдохнули на все 100! Команда у нас супер. Покаталась на банане, хотя я не очень люблю, но каким-то образом меня удалось уговорить, и я об этом не пожалела. Отдых удался!

G Gallary Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор) читать дальше и познавательная поездка в многогранный мир Тайланда. А также водителю, который доставил нас в целости и сохранности. Всех благ вам и дальнейшего процветания! Хотим выразить огромную благодарность нашему чуткому, внимательному, заботливому и веселому гиду Василисе за великолепное путешествие! Это была очень легкая, увлекательная

О Оксана Остров Самет: ваш тропический рай читать дальше не очень… пляж выбран неудачный… по мне лучше подороже, но покачественней услуги и место… Ребята сопровождающие предложили посетить ещё пару пляжей на тук-туке дополнительно… но они как-то не впечатлили… непонятно где же пляжи с картинок))). Вы молодцы конечно, но данный маршрут требует доработки… возможно деление на Самет Про и Самет Эконом))) Картинки намного лучше, чем в реальности… остров так себе… Экскурсия Мадагаскар понравилась на 5 баллов и после неё этот вариант

К Ксения Остров Самет: ваш тропический рай Все отлично, комфортный автобус (ехали часа 1-5) до причала, далее 7 мин до острова на быстром катере, остров шикарный, просто изумрудная вода, обязательно проходите дальше всех шезлонгов, там очень много пляжей уединенных и очень красивых с белоснежным песочком

Т Тарасенко Остров Самет: ваш тропический рай Добрый день. Ожила интереснее, доставка до и после хорошо. Скучновато, не было ничего кроме лежания на пляже

Н Наталья Остров Самет: ваш тропический рай Супер остров! Очень красиво. Пожалела, что не осталась на два дня

Е Евгений Остров Самет: ваш тропический рай Всё отлично. Чуток побольше бы по времени, часа на 2:)