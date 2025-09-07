Групповая
до 20 чел.
Остров Самет: ваш тропический рай
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
4 ноя в 07:30
1400 ฿ за человека
Групповая
Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
1450 ฿ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пляжный отдых: поездка на военный живописный пляж Сай Кео из Паттайи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
800 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 сентября 2025Я первый раз в Тайланде. Каждый раз экскурсии интересные. Нас забрали вовремя. Заранее предупредили, что с собой взять. 7.09.2025 экскурсовод
- ИИнна5 сентября 2025Огромное спасибо организаторам экскурсии! Отдельное спасибо гиду Саше! Все было организовано и интересно. Получили море положительных эмоций. Друзья собираются в поездку в Тайланд, обязательно порекомендую эту экскурсию!
- ЛЛейла5 сентября 2025Всё прошло отлично! Нас вовремя встретили, собрали оставшихся отдыхающих в мини-автобус и поехали на остров в сопровождении Павла. Он всё
- ААлина29 августа 2025Поездка на Изумрудный остров была супер! Поплавали, посмеялись, по джунглям полазали. Гид Саша экскурсию провел на 5+, рассказал много интересного о культуре Тайланда. День пролетел на одном дыхании.
- ССлава5 августа 2025Очень понравилась сама экскурсия и сопровождение! Было легко, много необычных локаций с красивыми пейзажами и местами. Классно было смотреть на подводных обитателей, вода красивейшего цвета — сине-зеленый насыщенный. Всем рекомендую!
- ММихаил30 июля 2025Удобно, что можно заплатить и не париться по поводу того как добираться. Рекомендую взять на острове байк, чтобы успеть объехать. Самые лучшие пляжи будут с правой стороны, как выходите с пирса
- ААмелия5 июля 2025Экскурсия была отличная! Гид с нами совместно нырял и показывал хорошие места для обзора морского мира. Обед организован отлично! Спасибо большое. Рекомендуем!
- LLida2 июня 2025Поездка супер. Большое спасибо. Прекрасно провели время. Гид супер!
- ММария12 апреля 2025Экскурсия над облаками, 2 дня, необыкновенно красивая, храм на Стеклянной горе впечатлил до восторга. Отличный гид Виталий, профессионал своего дела,
- ССветлана23 марта 2025Благоларю за экскурсию. Все было отлично. Организация экскурсии отличная. У меня солидный возраст, и было страшновато заказывать по интернету, но мне повезло. Попала на нужный сайт. Спасибо!
- ВВаря1 марта 2025Отдохнули на все 100! Команда у нас супер. Покаталась на банане, хотя я не очень люблю, но каким-то образом меня удалось уговорить, и я об этом не пожалела. Отдых удался!
- GGallary14 февраля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему чуткому, внимательному, заботливому и веселому гиду Василисе за великолепное путешествие! Это была очень легкая, увлекательная
- ООксана3 мая 2024Картинки намного лучше, чем в реальности… остров так себе… Экскурсия Мадагаскар понравилась на 5 баллов и после неё этот вариант
- ККсения19 марта 2024Все отлично, комфортный автобус (ехали часа 1-5) до причала, далее 7 мин до острова на быстром катере, остров шикарный, просто изумрудная вода, обязательно проходите дальше всех шезлонгов, там очень много пляжей уединенных и очень красивых с белоснежным песочком
- ТТарасенко26 февраля 2024Добрый день. Ожила интереснее, доставка до и после хорошо. Скучновато, не было ничего кроме лежания на пляже
- ННаталья14 февраля 2024Супер остров! Очень красиво. Пожалела, что не осталась на два дня
- ЕЕвгений12 февраля 2024Всё отлично. Чуток побольше бы по времени, часа на 2:)
- RRoman73114 октября 2023Не интересно, море с мелкими водорослями, полно мошек, которые кусают, обед скудный, к организации вопросов нет.
