на самет – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «на самет» в Паттайе, цены от 800 ฿. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Остров Самет: ваш тропический рай
9 часов
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Остров Самет: ваш тропический рай
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
4 ноя в 07:30
1400 ฿ за человека
Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
11 часов
11 отзывов
Групповая
Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
1450 ฿ за человека
Пляжный отдых: поездка на военный живописный пляж Сай Кео из Паттайи
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Пляжный отдых: поездка на военный живописный пляж Сай Кео из Паттайи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
800 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 сентября 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Я первый раз в Тайланде. Каждый раз экскурсии интересные. Нас забрали вовремя. Заранее предупредили, что с собой взять. 7.09.2025 экскурсовод
    читать дальше

    Саша сопровождал по Изумрудному острову — необитаемому острову с белоснежным песком и изумрудной водой. Если бы мы в этот тур не поехали, воспоминания были бы не очень. Саша очень начитанный, хорошо плавает, сам вытащил морского ежа со дна. Фотограф от бога! За это отдельное спасибо. В группе было 16 человек. Экскурсия с утра до вечера. Побывали в джунглях, на пляже, черепашьей ферме и в музее под открытым небом. Как же без рассказов гида, который хорошо разбирается в военных техниках, истории. Молодцы. Всех благ, больше интересных историй.

  • И
    Инна
    5 сентября 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Огромное спасибо организаторам экскурсии! Отдельное спасибо гиду Саше! Все было организовано и интересно. Получили море положительных эмоций. Друзья собираются в поездку в Тайланд, обязательно порекомендую эту экскурсию!
  • Л
    Лейла
    5 сентября 2025
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Всё прошло отлично! Нас вовремя встретили, собрали оставшихся отдыхающих в мини-автобус и поехали на остров в сопровождении Павла. Он всё
    читать дальше

    четко и ясно объяснил, был готов помочь в случае необходимости.
    В поездку входил обед. Он был простой и легкий, но все равно сытный.
    Сам остров Самет - супер!

  • А
    Алина
    29 августа 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Поездка на Изумрудный остров была супер! Поплавали, посмеялись, по джунглям полазали. Гид Саша экскурсию провел на 5+, рассказал много интересного о культуре Тайланда. День пролетел на одном дыхании.
  • С
    Слава
    5 августа 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Очень понравилась сама экскурсия и сопровождение! Было легко, много необычных локаций с красивыми пейзажами и местами. Классно было смотреть на подводных обитателей, вода красивейшего цвета — сине-зеленый насыщенный. Всем рекомендую!
  • М
    Михаил
    30 июля 2025
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Удобно, что можно заплатить и не париться по поводу того как добираться. Рекомендую взять на острове байк, чтобы успеть объехать. Самые лучшие пляжи будут с правой стороны, как выходите с пирса
  • А
    Амелия
    5 июля 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Экскурсия была отличная! Гид с нами совместно нырял и показывал хорошие места для обзора морского мира. Обед организован отлично! Спасибо большое. Рекомендуем!
  • L
    Lida
    2 июня 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Поездка супер. Большое спасибо. Прекрасно провели время. Гид супер!
  • М
    Мария
    12 апреля 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Экскурсия над облаками, 2 дня, необыкновенно красивая, храм на Стеклянной горе впечатлил до восторга. Отличный гид Виталий, профессионал своего дела,
    читать дальше

    для Тайланда он просто находка — разносторонний, с умением преподнести информацию и выслушать участников группы, очень эмпатичный, ответил на все наши вопросы. Ночь была в фееричном отеле с шикарным видом, птицы поют, волшебно! Рекомендую эту экскурсию с незабываемыми впечатлениями. Водитель аккуратно вел трансфер, ему отдельное спасибо! Благодарю за организацию тура и эмоции, которые испытала. Куплю у вас ещё пару экскурсий!

  • С
    Светлана
    23 марта 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Благоларю за экскурсию. Все было отлично. Организация экскурсии отличная. У меня солидный возраст, и было страшновато заказывать по интернету, но мне повезло. Попала на нужный сайт. Спасибо!
  • В
    Варя
    1 марта 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Отдохнули на все 100! Команда у нас супер. Покаталась на банане, хотя я не очень люблю, но каким-то образом меня удалось уговорить, и я об этом не пожалела. Отдых удался!
  • G
    Gallary
    14 февраля 2025
    Отдых на живописном острове Самет (1-2 дня, на выбор)
    Хотим выразить огромную благодарность нашему чуткому, внимательному, заботливому и веселому гиду Василисе за великолепное путешествие! Это была очень легкая, увлекательная
    читать дальше

    и познавательная поездка в многогранный мир Тайланда. А также водителю, который доставил нас в целости и сохранности. Всех благ вам и дальнейшего процветания!

  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Картинки намного лучше, чем в реальности… остров так себе… Экскурсия Мадагаскар понравилась на 5 баллов и после неё этот вариант
    читать дальше

    не очень… пляж выбран неудачный… по мне лучше подороже, но покачественней услуги и место… Ребята сопровождающие предложили посетить ещё пару пляжей на тук-туке дополнительно… но они как-то не впечатлили… непонятно где же пляжи с картинок))). Вы молодцы конечно, но данный маршрут требует доработки… возможно деление на Самет Про и Самет Эконом)))

  • К
    Ксения
    19 марта 2024
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Все отлично, комфортный автобус (ехали часа 1-5) до причала, далее 7 мин до острова на быстром катере, остров шикарный, просто изумрудная вода, обязательно проходите дальше всех шезлонгов, там очень много пляжей уединенных и очень красивых с белоснежным песочком
  • Т
    Тарасенко
    26 февраля 2024
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Добрый день. Ожила интереснее, доставка до и после хорошо. Скучновато, не было ничего кроме лежания на пляже
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Супер остров! Очень красиво. Пожалела, что не осталась на два дня
  • Е
    Евгений
    12 февраля 2024
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Всё отлично. Чуток побольше бы по времени, часа на 2:)
  • R
    Roman731
    14 октября 2023
    Остров Самет: ваш тропический рай
    Не интересно, море с мелкими водорослями, полно мошек, которые кусают, обед скудный, к организации вопросов нет.

