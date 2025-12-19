Откройте для себя настоящий рай — необитаемый остров Сабай с кристальной водой, тропической природой и полным уединением. Вас ждут яркий снорклинг, рыбалка, сапбординг и путешествие на скоростном катере. Идеальный формат для тех, кто мечтает о приключениях без толп туристов.
Описание водной прогулкиРайский уголок Сабай Экскурсия «Отдых Робинзона на острове Сабай» приглашает вас в мир абсолютного уединения — необитаемый остров, прозрачная вода и тропическая природа создают идеальные условия для тех, кто ищет отдых вдали от цивилизации. Здесь нет отелей и толп, только море, свежий воздух и атмосфера настоящего приключения. Морские впечатления без границ Вас ждут лучшие водные развлечения: снорклинг среди красочных подводных пейзажей, рыбалка в чистейшей акватории и сапбординг у берегов острова. Путешествие проходит на комфортном скоростном катере. Побег от суеты и полное погружение Это путешествие создано для тех, кто мечтает побыть «как Робинзон», почувствовать свободу, свежесть моря и гармонию природы. Остров Сабай дарит ощущение настоящего тропического рая, где можно перезагрузиться, расслабиться и получить эмоции, которые останутся с вами надолго. Программа проходит в 2 вариантах:
- Для любителей ранних экскурсий и свободных вечеров - Утренний остров Сабай. Выезд с 7 до 8, возвращение с 15 до 16.
- Для любителей поспать подольше и романтических закатов - Дневной остров Сабай с закатом. Выезд с 12 до 13, возвращение с 19 до 20.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Саттахип
- Остров Сабай
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Алкогольные и б/а напитки
- Русскоязычный гид
- Программа
- Остановка на снорклинг
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
