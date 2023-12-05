Путешествие на гидроциклах по островам

Индивидуальная экскурсия в Паттайе
Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе подарит незабываемые воспоминания и крутые эмоции в одном из самых живописных регионов Таиланда!
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
Путешествие на гидроциклах по островам
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Мини-тур (2,5 часа, 3 острова), цена за 1 гидроцикл8 460 ฿
Стандарт-Тур (4 часа, 6 остановок) цена за 1 гидроцикл11 250 ฿
Полный тур (8 часов, 9 остановок) цена за 1 гидроцикл15 750 ฿

Что вас ожидает:

  • Остров Ко Ларн
  • Ко Кхрок
  • Остров Ко Сак
  • Balihay Pier
  • Pattaya Beach
  • Sanctuary of truth
  • Остров Ко Клам Ной
  • Остров Ко Клам Яй
  • Остров Обезьян

Описание

Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе — это увлекательное водное приключение, которое позволит вам исследовать острова и красоту Сиамского залива совершенно новым способом. Что вас ждет:• Исследование островов в Сиамском заливе: путешествие на гидроциклах позволит посетить различные острова в окрестностях Паттайи (Koh Larn Island, Ko Khrok, Ko Sak Island и др.) и открыть для себя их уникальную природу и красоту;
  • Активный отдых на воде: гидроциклы предоставляют возможность комбинировать удовольствие от быстрой езды с исследованием прекрасных прибрежных районов и островов;
  • Снорклинг и отдых на пляжах: во время остановок на островах вы сможете заняться сноркелингом и исследовать подводный мир Сиамского залива. Также есть возможность провести время на уединенных пляжах;
  • Профессиональные инструкторы: ваше путешествие будет организовано с профессиональным тайским инструктором, гарантирующим вашу безопасность и удовольствие;
  • Обучение управлению гидроциклом: не трудное, интуитивное, все наши клиенты, которые никогда не катались, научились управлять гидроциклом буквально за 10-15 мин. Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе подарит незабываемые воспоминания и крутые эмоции в одном из самых живописных регионов Таиланда! Маршруты различаются в зависимости от типа выбранного вами тура:• Мини-тур (3 остановки, 2 ч. 30 мин.): Koh Larn Island, Ko Khrok, Ko Sak Island (снорклинг).
  • Стандарт-тур (6 остановок, 4 часа): Balihay Pier, Pattaya Beach, Sanctuary of truth, Ko Larn Island, Ko Khrok Island, Ko Sak Island (снорклинг).
  • Полный тур (9 остановок, 8 часов): маршрут стандартного тура + Ko Klam Noi Island, Ko Klam Yai Island, Monkey Island.

Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Новейшие гидроциклы SEADOO ROTAX 1630 CCGTA 130 PRO 2023 (вмещают до 2-х человек)
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Страховка
  • Фото и видео
  • Обед (для Стандарт и Полного тура)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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