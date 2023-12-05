Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе подарит незабываемые воспоминания и крутые эмоции в одном из самых живописных регионов Таиланда!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Мини-тур (2,5 часа, 3 острова), цена за 1 гидроцикл
|8 460 ฿
|Стандарт-Тур (4 часа, 6 остановок) цена за 1 гидроцикл
|11 250 ฿
|Полный тур (8 часов, 9 остановок) цена за 1 гидроцикл
|15 750 ฿
Что вас ожидает:
- Остров Ко Ларн
- Ко Кхрок
- Остров Ко Сак
- Balihay Pier
- Pattaya Beach
- Sanctuary of truth
- Остров Ко Клам Ной
- Остров Ко Клам Яй
- Остров Обезьян
Описание
Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе — это увлекательное водное приключение, которое позволит вам исследовать острова и красоту Сиамского залива совершенно новым способом. Что вас ждет:• Исследование островов в Сиамском заливе: путешествие на гидроциклах позволит посетить различные острова в окрестностях Паттайи (Koh Larn Island, Ko Khrok, Ko Sak Island и др.) и открыть для себя их уникальную природу и красоту;
- Активный отдых на воде: гидроциклы предоставляют возможность комбинировать удовольствие от быстрой езды с исследованием прекрасных прибрежных районов и островов;
- Снорклинг и отдых на пляжах: во время остановок на островах вы сможете заняться сноркелингом и исследовать подводный мир Сиамского залива. Также есть возможность провести время на уединенных пляжах;
- Профессиональные инструкторы: ваше путешествие будет организовано с профессиональным тайским инструктором, гарантирующим вашу безопасность и удовольствие;
- Обучение управлению гидроциклом: не трудное, интуитивное, все наши клиенты, которые никогда не катались, научились управлять гидроциклом буквально за 10-15 мин. Путешествие на гидроциклах по островам в Паттайе подарит незабываемые воспоминания и крутые эмоции в одном из самых живописных регионов Таиланда! Маршруты различаются в зависимости от типа выбранного вами тура:• Мини-тур (3 остановки, 2 ч. 30 мин.): Koh Larn Island, Ko Khrok, Ko Sak Island (снорклинг).
- Стандарт-тур (6 остановок, 4 часа): Balihay Pier, Pattaya Beach, Sanctuary of truth, Ko Larn Island, Ko Khrok Island, Ko Sak Island (снорклинг).
- Полный тур (9 остановок, 8 часов): маршрут стандартного тура + Ko Klam Noi Island, Ko Klam Yai Island, Monkey Island.
Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Новейшие гидроциклы SEADOO ROTAX 1630 CCGTA 130 PRO 2023 (вмещают до 2-х человек)
- Снаряжение для сноркелинга
- Страховка
- Фото и видео
- Обед (для Стандарт и Полного тура)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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