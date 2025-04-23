Fccv
Описание экскурсии
Ежедневно. Выезд с отелей г. Паттайя 7:30-8:30. Примерное время возвращения 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно, услуги русскоговорящего гида, входные билеты в зоопарк
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются: корм для животных, переправа на остров лемуров, сувениры, профессиональные фотографии.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в отеле (ресепшен) / от апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Выезд с отелей г. Паттайя 7:30-8:30. Примерное время возвращения 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
23 апр 2025
Очень хорошая организация, все четко и во время)
Гид Вера очень понравилась, отвечала на все вопросы,рассказывала интересно!
