В составе группы до 12 человек вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
Описание экскурсии
Бегемоты, муравьеды и фламинго
Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов. На территории живут 8 тысяч видов животных и птиц, а организаторы зоопарка устроили всё так, чтобы питомцы чувствовали себя свободно, как дома.
В компании русскоязычного гида, который умело ориентируется на огромной территории зоопарка, за один день вы переместитесь по нескольким локациям: Австралия, саванна, обезьяний остров, долина кошек и другим. А ещё:
- Познакомитесь с животными, занесёнными в Красную книгу
- Можете покормить бегемотов, жирафов и других животных
- Побываете на параде пингвинов
- Увидите тапира, отдыхающих сурикатов и танцующих розовых фламинго
- Магазин тайских товаров — это финальный пункт нашей программы, где вы сможете приобрести себе полезные сувениры из Таиланда
Организационные детали
- Доплата перед началом программы производится только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством. Возможен рублёвый перевод заранее
- Экскурсию проведёт русскоязычный гид-представитель нашей команды
- Мы заберем вас из ваших отелей в Паттайе в 7:00—8:00 утра, программа в парке завершится приблизительно в 13.30, а отели вы вернетесь в 14:30 — 15:30. Трансфер проходит на одном из наших комфортабельных минивэнов.
- Билеты в зоопарк уже включены в стоимость, но рекомендуем взять деньги на личные траты
- Как правило, остров лемуров доступен для посещения только во вторник, среду, субботу и воскресенье
- Паром на остров лемуров оплачивается отдельно, на данный момент — 50 батов с чел., при этом парк оставляет за собой право изменить цену в любой момент времени без предварительного предупреждения
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
|Дети до 8 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Максим - хороший, спокойный гид 👌
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М
Спасибо за экскурсию по зоопарку. Очень интересно и увлекательно.
Но большим минусом было то, что после экскурсии нас повезли в «аптеку», где предлагали купить духи/чаи/специи от всех болезней на свете. Причем работники аптеки были крайне недовольны тем, что все участники экскурсии были сонные и уставшие.
Но большим минусом было то, что после экскурсии нас повезли в «аптеку», где предлагали купить духи/чаи/специи от всех болезней на свете. Причем работники аптеки были крайне недовольны тем, что все участники экскурсии были сонные и уставшие.
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Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений, особенно от лемуров — невероятно милые и активные, оставили самые яркие эмоции. С гидом
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Н
Очень познавательная экскурсия,приятная и грамотная девушка -гид.
Интересно и понятно рассказывала,все объяснила как надо.
Советую Елену и экскурсию к посещению))))
Интересно и понятно рассказывала,все объяснила как надо.
Советую Елену и экскурсию к посещению))))
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Спасибо за экскурсию! Всё хорошо организовано и интересно.
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В
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Покормить лемуров,тигра,льва, оленей,жирафов,милых обезьянок; погладить рог носорога,посмотреть (как повезет)танец вожака фламинго и многое другое… Зоопарк огромен, но это и
Покормить лемуров,тигра,льва, оленей,жирафов,милых обезьянок; погладить рог носорога,посмотреть (как повезет)танец вожака фламинго и многое другое… Зоопарк огромен, но это и
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