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Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео

Покормить жирафов, поздороваться с ленивцем и потрогать носорогов
В составе группы до 12 человек вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.

С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.

За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
4.6
38 отзывов
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео

Описание экскурсии

Бегемоты, муравьеды и фламинго

Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов. На территории живут 8 тысяч видов животных и птиц, а организаторы зоопарка устроили всё так, чтобы питомцы чувствовали себя свободно, как дома.
В компании русскоязычного гида, который умело ориентируется на огромной территории зоопарка, за один день вы переместитесь по нескольким локациям: Австралия, саванна, обезьяний остров, долина кошек и другим. А ещё:

  • Познакомитесь с животными, занесёнными в Красную книгу
  • Можете покормить бегемотов, жирафов и других животных
  • Побываете на параде пингвинов
  • Увидите тапира, отдыхающих сурикатов и танцующих розовых фламинго
  • Магазин тайских товаров — это финальный пункт нашей программы, где вы сможете приобрести себе полезные сувениры из Таиланда

Организационные детали

  • Доплата перед началом программы производится только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством. Возможен рублёвый перевод заранее
  • Экскурсию проведёт русскоязычный гид-представитель нашей команды
  • Мы заберем вас из ваших отелей в Паттайе в 7:00—8:00 утра, программа в парке завершится приблизительно в 13.30, а отели вы вернетесь в 14:30 — 15:30. Трансфер проходит на одном из наших комфортабельных минивэнов.
  • Билеты в зоопарк уже включены в стоимость, но рекомендуем взять деньги на личные траты
  • Как правило, остров лемуров доступен для посещения только во вторник, среду, субботу и воскресенье
  • Паром на остров лемуров оплачивается отдельно, на данный момент — 50 батов с чел., при этом парк оставляет за собой право изменить цену в любой момент времени без предварительного предупреждения

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$35
Дети до 8 лет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
2
2
1
Л
Максим - хороший, спокойный гид 👌
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М
Спасибо за экскурсию по зоопарку. Очень интересно и увлекательно.
Но большим минусом было то, что после экскурсии нас повезли в «аптеку», где предлагали купить духи/чаи/специи от всех болезней на свете. Причем работники аптеки были крайне недовольны тем, что все участники экскурсии были сонные и уставшие.
Спасибо за экскурсию по зоопарку. Очень интересно и увлекательно.
Спасибо за экскурсию по зоопарку. Очень интересно и увлекательно.
Спасибо за экскурсию по зоопарку. Очень интересно и увлекательно.
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Валерия
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений, особенно от лемуров — невероятно милые и активные, оставили самые яркие эмоции. С гидом
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было проще ориентироваться на огромной территории и быстрее находить нужные локации.

Однако есть момент, который хотелось бы улучшить. Перед зоопарком нас завезли на ананасовую ферму, хотя сезон уже прошёл и смотреть было не на что. После экскурсии мы также ожидали, пока два туриста пообедают, хотя в программе этого не было. Я специально выбирала вариант без фермы и без обеда, так как это мне неинтересно. Хотелось бы, чтобы программа соответствовала заявленной и не включала дополнительные остановки.

В целом — зоопарк отличный, эмоции незабываемые, но организация экскурсии могла бы быть точнее.

Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
Экскурсия в зоопарк очень понравилась! За 4 часа мы успели посмотреть кажется всех животных, море впечатлений,
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Н
Очень познавательная экскурсия,приятная и грамотная девушка -гид.
Интересно и понятно рассказывала,все объяснила как надо.
Советую Елену и экскурсию к посещению))))
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Alla
Спасибо за экскурсию! Всё хорошо организовано и интересно.
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В
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Покормить лемуров,тигра,льва, оленей,жирафов,милых обезьянок; погладить рог носорога,посмотреть (как повезет)танец вожака фламинго и многое другое… Зоопарк огромен, но это и
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плюс,что у животных есть свои большие домики.

Ходить придется, чтобы посмотреть каждого, так как на автобусе и гольф-каре не подъехать так близко к расположению животных! Но на большие расстояния вы будете передвигаться на мини-автобусе зоопарка(доплачивать не нужно будет) или на микроавтобусе тур. фирмы.

Хотим с мамой поблагодарить нашего гида Любовь! Все интересно рассказала про каждого животного, знала,как лучше распределить время, где можно остановиться покушать без толп туристов. Видно,что человек любит и знает свое дело на все 150%! Была на связи,если вдруг вы засмотрелись на пингвинов и потеряли группу из вида (как было в нашем случае)😅 Очень активная,энергичная и не равнодушная к животным!

Зоопарк сам чистый,животные сытые, шерстка здоровая блестящая,видно,что здесь любят животных! Также не было гуляющих опасных обезьян, сейчас поставили от них специальный шум.

Если хотите увидеть лемуров, то бронируйте экскурсию во вт,ср,сб или вс. А лемуров увидеть стоит, опять же спасибо нашему гиду Любови, она взяла паром на остров в 10 утра и мы были первые! Они были голодные, и поэтому максимально были контактные😄😄😄За лемуров нужно будет заплатить 50 бат,не пожалейте, это просто любовь с первого взгляда 🥰 P.S: У лемуров слабый иммунитет, и вам нужно будет надеть маску и одноразовые перчатки (все выдается на месте)

Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
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