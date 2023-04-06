Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео

Покормить жирафов, увидеть ленивцев, потрогать бегемотов

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Ответы на вопросы
В составе группы до 12 человек вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.

С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.

За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бегемоты, муравьеды и фламинго

Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов. На территории живут 8 тысяч видов животных и птиц, а организаторы зоопарка устроили всё так, чтобы питомцы чувствовали себя свободно, как дома.
В компании русскоязычного гида, который умело ориентируется на огромной территории зоопарка, за один день вы переместитесь по нескольким локациям: Австралия, саванна, обезьяний остров, долина кошек и другим. А ещё:

  • Познакомитесь с животными, занесёнными в Красную книгу
  • Покормите бегемотов и жирафов
  • Побываете на параде пингвинов
  • Увидите тапира, отдыхающих сурикатов и танцующих розовых фламинго

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт русскоязычный гид-представитель нашей команды
  • Мы заберём вас от места жительства в Паттайе (в 8.30) и привезём обратно (15.30). Трансфер проходит на одном из наших комфортабельных минивэнов. До зоопарка мы едем 1 час.
  • Билеты в зоопарк уже включены в стоимость, но рекомендуем взять деньги на личные траты

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Животные
Развлечения

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