Покормить жирафов, увидеть ленивцев, потрогать бегемотов
В составе группы до 12 человек вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бегемоты, муравьеды и фламинго
Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов. На территории живут 8 тысяч видов животных и птиц, а организаторы зоопарка устроили всё так, чтобы питомцы чувствовали себя свободно, как дома.
В компании русскоязычного гида, который умело ориентируется на огромной территории зоопарка, за один день вы переместитесь по нескольким локациям: Австралия, саванна, обезьяний остров, долина кошек и другим. А ещё:
- Познакомитесь с животными, занесёнными в Красную книгу
- Покормите бегемотов и жирафов
- Побываете на параде пингвинов
- Увидите тапира, отдыхающих сурикатов и танцующих розовых фламинго
Организационные детали
- Экскурсию проведёт русскоязычный гид-представитель нашей команды
- Мы заберём вас от места жительства в Паттайе (в 8.30) и привезём обратно (15.30). Трансфер проходит на одном из наших комфортабельных минивэнов. До зоопарка мы едем 1 час.
- Билеты в зоопарк уже включены в стоимость, но рекомендуем взять деньги на личные траты
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл 111 экскурсий для 99 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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