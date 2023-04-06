В составе группы до 12 человек вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку. С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео. За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Бегемоты, муравьеды и фламинго

Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов. На территории живут 8 тысяч видов животных и птиц, а организаторы зоопарка устроили всё так, чтобы питомцы чувствовали себя свободно, как дома.

В компании русскоязычного гида, который умело ориентируется на огромной территории зоопарка, за один день вы переместитесь по нескольким локациям: Австралия, саванна, обезьяний остров, долина кошек и другим. А ещё:

Познакомитесь с животными, занесёнными в Красную книгу

Покормите бегемотов и жирафов

Побываете на параде пингвинов

Увидите тапира, отдыхающих сурикатов и танцующих розовых фламинго

Организационные детали