Зоопарки и питомники Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Зоопарк» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
На машине
26 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
«Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов»
Расписание: ежедневно в 08:00
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$34 за человека
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
Открытый зоопарк «Као-Кео»
На автобусе
14 отзывов
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
26 ноя в 07:30
950฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Волков
    29 сентября 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Очень понравилось) много интересных животных)
  • И
    Илона
    27 сентября 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Супер🙌 Все организованно. Гид Евгений молодец,сразу видно профессионал! Ориентируется в зоопарке очень хорошо. Все рассказывал,показывал. Экскурсия отличная! Эмоции переполняют! Однозначно берите,не пожалеете!
    Супер🙌Супер🙌Супер🙌Супер🙌
  • А
    Александр
    10 апреля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
  • С
    Сергей
    29 февраля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
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    первый раз экскурсию, не знает базовых фраз на английском, чтобы объяснять водителю шаттла, что делать. Про животных при этом рассказывает интересно, без "воды", показывает только самых интересных, составляет маршрут так, чтобы увидеть всё по максимуму. В конце экскурсии завезли на прикормленную "парфюмерную фабрику" (в описании этого не было), где местный гид не слишком охотно рассказала о ней и продукции. Благо были мы там недолго.

  • Г
    Горячев
    13 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
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    дозировано, не перегружая. Если хоте потрепать за щеку носорога, покормить и погладить слона и много других тактильных ощущения от общения с дикими животными - то это сюда. Трансфер был комфортный, организация отличная. Было удобно оплатить из Москвы и на отдыхе уже просто жить по сформированной программе.

  • Ю
    Юрий
    12 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Зоопарк»

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  1. Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
  2. Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
  3. Открытый зоопарк «Као-Кео»
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 5 700. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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