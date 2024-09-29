5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
«Кхао Кхео — это открытый зоопарк, раскинувшийся на 800 гектар среди джунглей, пастбищ и водоёмов»
Расписание: ежедневно в 08:00
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$34 за человека
10 часов
Билеты
Открытый зоопарк Safari World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5 700฿ за билет
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
24 ноя в 07:30
26 ноя в 07:30
950฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВолков29 сентября 2024Очень понравилось) много интересных животных)
- ИИлона27 сентября 2024Супер🙌 Все организованно. Гид Евгений молодец,сразу видно профессионал! Ориентируется в зоопарке очень хорошо. Все рассказывал,показывал. Экскурсия отличная! Эмоции переполняют! Однозначно берите,не пожалеете!
- ААлександр10 апреля 2024Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
- ССергей29 февраля 2024Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
- ГГорячев13 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
- ЮЮрий12 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Зоопарк»
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