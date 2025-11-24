Мои заказы

В мире животных Кхао Кхео - путешествие из Паттайи

Покормить жирафов, посмеяться с обезьянами и увидеть мировую звезду - карликовую бегемотиху Му Денг
В Кхао Кхео вы увидите животных и узнаете о них забавные факты! Поймаете поцелуй жирафа, заглянете к красной панде, посмеётесь над проделками гиббонов, полюбуетесь капибарами и пингвинами. И конечно, познакомитесь с очаровательной Му Денг. А ещё заглянете на ананасовую плантацию и попробуете свежие фрукты. Билеты в зоопарк, обед и дегустация входят в стоимость программы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Утром, около 8:00, мы выедем в Кхао Кхео — один из самых необычных зоопарков Азии
  • В зоопарке прокатимся на шаттл-басе и немного пройдём пешком, чтобы увидеть животных совсем близко в условиях, максимально приближённых к их естественной среде
  • После прогулки — обед с блюдами на любой вкус: от привычных до экзотики
  • На обратном пути заглянем на ананасовую плантацию. Вы узнаете, как выращивают фрукты, и попробуете их свежими прямо с грядки
  • К 15:00 вернёмся в Паттайю

На экскурсии вы:

  • услышите, как животные попадают в Кхао Кхео и почему зоопарк находится под покровительством Королевской семьи
  • познакомитесь с работой учёных исследовательского центра и их открытиями о дикой природе
  • узнаете удивительные истории и неожиданные факты о животных, которых нет в учебниках. Например, почему гиббоны поют дуэтом и как капибары дружат с другими видами
  • проедете через сельские районы провинции Сирача и узнаете о быте местных жителей

Организационные детали

Экскурсия подходит для всех возрастов. Маршрут лёгкий, но есть пешие участки, поэтому малышам, людям старшего возраста или гостям с особыми потребностями может понадобиться помощь спутников.

В стоимость входит:

  • трансфер туда и обратно на комфортабельном минивэне, детские кресла предоставляются по запросу
  • входные билеты в зоопарк и проезд на шаттл-басе по территории парка
  • обед — шведский стол
  • остановка на ананасовой плантации + дегустация
  • сопровождение русскоговорящего гида

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • корм для животных — 20–30 бат ($1)
  • вход на остров лемуров — 50 бат ($1,5)
  • личные расходы: мороженое, напитки и прочие мелочи

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 31 туриста
Мы — команда неординарных, профессиональных гидов-историков, чьи корни проникли глубоко в таинственные джунгли Таиланда. Живём здесь давно и можем говорить настоящим тайским (а не туристическим) языком, который распахивает двери к
читать дальше

сердцам местных жителей. Мы покажем вам не просто туристические маршруты, а погрузим в мир местных обычаев, вкусов и ароматов. С нами вы познакомитесь с настоящим Таиландом, улыбнётесь ярче солнца и поймаете знаменитый тайский Сабай-Сабай!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
24 ноя 2025
Экскурсия интересная, парк огромный, обойти самостоятельно очень сложно, т к. некоторые зоны находятся на большом расстоянии и надо знать как туда попасть. Гид Михаил очень интересно все рассказывал и про животных, и в целом про страну, про ее историю. Лемуры прекрасны) к ним точно стоит заглянуть)
Экскурсию однозначно рекомендую, оно того стоит)
Н
Наталия
31 окт 2025
Замечательная экскурсия! Понравится и взрослым и детям. Организация на высоте! Все успели посмотреть не спеша, сделать миллион фотографий.. Гид Слава очень интересно рассказывал про каждое животное!
