В Кхао Кхео вы увидите животных и узнаете о них забавные факты! Поймаете поцелуй жирафа, заглянете к красной панде, посмеётесь над проделками гиббонов, полюбуетесь капибарами и пингвинами. И конечно, познакомитесь с очаровательной Му Денг. А ещё заглянете на ананасовую плантацию и попробуете свежие фрукты. Билеты в зоопарк, обед и дегустация входят в стоимость программы.
Описание экскурсии
- Утром, около 8:00, мы выедем в Кхао Кхео — один из самых необычных зоопарков Азии
- В зоопарке прокатимся на шаттл-басе и немного пройдём пешком, чтобы увидеть животных совсем близко в условиях, максимально приближённых к их естественной среде
- После прогулки — обед с блюдами на любой вкус: от привычных до экзотики
- На обратном пути заглянем на ананасовую плантацию. Вы узнаете, как выращивают фрукты, и попробуете их свежими прямо с грядки
- К 15:00 вернёмся в Паттайю
На экскурсии вы:
- услышите, как животные попадают в Кхао Кхео и почему зоопарк находится под покровительством Королевской семьи
- познакомитесь с работой учёных исследовательского центра и их открытиями о дикой природе
- узнаете удивительные истории и неожиданные факты о животных, которых нет в учебниках. Например, почему гиббоны поют дуэтом и как капибары дружат с другими видами
- проедете через сельские районы провинции Сирача и узнаете о быте местных жителей
Организационные детали
Экскурсия подходит для всех возрастов. Маршрут лёгкий, но есть пешие участки, поэтому малышам, людям старшего возраста или гостям с особыми потребностями может понадобиться помощь спутников.
В стоимость входит:
- трансфер туда и обратно на комфортабельном минивэне, детские кресла предоставляются по запросу
- входные билеты в зоопарк и проезд на шаттл-басе по территории парка
- обед — шведский стол
- остановка на ананасовой плантации + дегустация
- сопровождение русскоговорящего гида
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- корм для животных — 20–30 бат ($1)
- вход на остров лемуров — 50 бат ($1,5)
- личные расходы: мороженое, напитки и прочие мелочи
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 31 туриста
Мы — команда неординарных, профессиональных гидов-историков, чьи корни проникли глубоко в таинственные джунгли Таиланда. Живём здесь давно и можем говорить настоящим тайским (а не туристическим) языком, который распахивает двери к
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 ноя 2025
Экскурсия интересная, парк огромный, обойти самостоятельно очень сложно, т к. некоторые зоны находятся на большом расстоянии и надо знать как туда попасть. Гид Михаил очень интересно все рассказывал и про животных, и в целом про страну, про ее историю. Лемуры прекрасны) к ним точно стоит заглянуть)
Экскурсию однозначно рекомендую, оно того стоит)
Экскурсию однозначно рекомендую, оно того стоит)
Н
Наталия
31 окт 2025
Замечательная экскурсия! Понравится и взрослым и детям. Организация на высоте! Все успели посмотреть не спеша, сделать миллион фотографий.. Гид Слава очень интересно рассказывал про каждое животное!
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЗатерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 дек в 07:00
$66 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи - в мини-группе из Паттайи
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
1 дек в 06:30
3 дек в 06:30
$103 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений Нонг Нуч
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$22 за человека