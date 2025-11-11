Открытый зоопарк Кхао Кхео — крупнейший зоопарк Таиланда, поездка в который является уникальной возможностью увидеть животных в их естественной среде обитания.
Отсутствие клеток и вольеров позволит вам почувствовать себя частью дикой природы и принесет радость не только детям, но и взрослым, оставит приятные впечатления о содержании животных в максимально естественных условиях.
Описание экскурсии
Зоопарк Кхао Кхео:
Погружение в Дикий Мир Зоопарк Као.
Кео, расположенный на территории национального заповедника площадью 800 гектаров, является домом для более чем 8 тысяч видов животных из Африки и Азии, включая редкие экземпляры. В течение одного дня вы сможете посетить различные природно-географические зоны. В African Savanna вы встретите животных из Африки, таких как жирафы, зебры, страусы, носороги, антилопы, бегемоты, львы и гиены. Затем в Eld’s Deer Park сможете увидеть прогуливающихся оленей, антилоп и косуль. Не упустите возможность посетить Lemur Land — остров лемуров. В Wildlife Wonderland вас ждут азиатские рыси, американские еноты, кенгуру, коалы, мадагаскарские лемуры и карликовые бегемотики. На Monkey Island вы сможете наблюдать за гиббонами, капуцинами, шимпанзе и орангутанами с безопасного расстояния. Для юных посетителей предусмотрен Children’s Zoo, где есть пруд с черепахами, вольеры с кроликами и пингвинами. Также вас ждёт незабываемое шоу с животными без участия человека — от парада весёлых пингвинов до кормления хищников. Важная информация:
- Группы гостей, с включённым обедом и без, едут на разном транспорте и идут по парку со своими гидами.
- Остров лемуров доступен для посещения только во вторник, среду, субботу и воскресенье.
- Группа передвигается по парку пешком, а шатлбас используется лишь в местах, где нет животных или они находятся на значительном удалении от дороги.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Ежедневно 07:00-08:40
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты: Взрослый (выше 130 см) - 350 бат Детский (ниже 130 см.) - 120 бат
- Паром на остров лемуров, если он открыт в день экскурсии - 50 бат
- Корм для животных
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07:00-08:40
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
11 ноя 2025
Зоопарк великолепный! Спасибо гиду Людмиле. Не понравилось то, что прям подгоняли"_ Быстро, быстро", а хотелось насладиться зрелищем. Можно было бы и по меньше и помедленнее ходить….
А
Анастасия
7 ноя 2025
Сам зоопарк — супер. Огромный, интересный, много интерактивов и общения с животными. У нас был гид Валера, он в целом нам показался хорошим, но сравнивая с другими экскурсоводами, которые были
Е
Евгения
29 окт 2025
Экскурсия хорошая, экскурсовод Даша приятная, общительная. Спасибо
В
Вера
21 окт 2025
Очень рекомендую данную компанию, особенно менеджера Леонида. Очень ответственный. Зоопарк отличный, можно покормить львов, тигров, впечатления не забываемые. Однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
19 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию. Всё очень понравилось, особенно невероятные лемуры)))
Организация, трансфер, гид, обед, все хорошо. Рекомендую.
М
Михаил
7 окт 2025
В
Вероника
2 окт 2025
Большое спасибо организатору экскурсии Леониду и гиду Вере за заботу, внимание и наше прекрасно проведенное время! Леонид всегда был на связи. На каждый вопрос быстро и грамотно давал ответ. Настоящий профессионал своего дела! Вера во время проведения экскурсии,увидела что у меня болят ноги и сделала для меня более комфортное преодоление маршрута! Огромное им спасибо!!! Вот так и нужно работать!!!
А
Александр
1 окт 2025
"Поездка в зоопарк Кхао-Кхео стала одним из самых ярких впечатлений от нашей поездки в Паттайю! Наш гид [Имя гида, если помните] создал очень комфортную и дружелюбную атмосферу. Было здорово увидеть
А
Анастасия
30 сен 2025
гид Вера - огонь))) показывала дрессировку животных, рассказывала много интересных фактов. животные в прекрасных условиях, лемурчики очаровашки, езжайте когда остров их открыт. все очень понравилось
А
Александр
14 сен 2025
Это наверно была самая запоминающаяся экскурсия, из тех которые я посетил. Гид Александр -- это просто бездонный источник информации о животных.
Программа прошла весело и интересно. Александру огромный респект.
В
Влада
28 авг 2025
В
Виктория
25 авг 2025
Экскурсия понравилась благодаря гиду, интересно рассказывал, был внимателен к туристам, много информации, все по делу.
И
Инесса
12 авг 2025
Экскурсия прошла отлично! Начиная со сбора группы (группа оказывается не большая и это отлично) все вовремя без задержек. Надежда отличный и дружелюбный гид, много рассказывала про животных, отвечала на все вопросы. Оооочень комфортно прошла наша поездка, даже избалованным детям все понравилось. И на память осталось миллион классных фото)
К
Ксения
7 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, и русский и тайский гиды нам понравились. Было интересно. Спасибо!
А
Александр
3 авг 2025
Программа понравилась, гид -Татьяна- супер! Рекомендую экскурсию
