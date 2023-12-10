Рано утром выезжаем из Паттайи. Встретимся с вами в месте по договорённости.

В 13:00 пересаживаемся на скоростной паром. Уже через 1,5 часа заселимся в отель. Добро пожаловать на райский остров Ко Мак, большая часть которого покрыта кокосовыми плантациями, а основным средством передвижения являются велосипеды. Тихое и спокойное место, где вы сможёте хорошо отдохнуть, перезарядиться, провести время с семьёй и насладиться чистейшими пляжами и закатами.

Любителям активного отдыха тоже найдётся, чем заняться на острове — прокатитесь на велосипедах, поиграйте в пляжный волейбол и теннис, займитесь подводным плаванием и отправьтесь на ночную рыбалку.

Если вы сторонник медитаций и йоги, Ко Мак порадует вас пустынными пляжами и большим количеством мест без людей, где вы сможете уединиться и погрузиться в практику.