Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Большая часть острова, на котором вы будете жить в отеле на первой линии, покрыта кокосовыми плантациями. Основной транспорт — велосипеды.
Любители активного отдыха оценят богатый подводный мир, где можно встретить рыбу-клоуна Немо, морских коньков и рассмотреть кораллы. Маски для снорклинга и каяки уже включены в стоимость. Из дополнительных развлечений — дайвинг, массаж, ночная рыбалка, катание на велосипедах.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$230
Описание
Организационные детали
Полная оплата осуществляется за 2 дня (или ранее) до дня проведения напрямую организатору.
Необходимо взять с собой оригинал паспорта, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, удобную одежду и обувь по погоде, полотенце, наличные деньги (банковские карты принимают далеко не везде).
Программа тура по дням
Паттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливе
Рано утром выезжаем из Паттайи. Встретимся с вами в месте по договорённости.
В 13:00 пересаживаемся на скоростной паром. Уже через 1,5 часа заселимся в отель. Добро пожаловать на райский остров Ко Мак, большая часть которого покрыта кокосовыми плантациями, а основным средством передвижения являются велосипеды. Тихое и спокойное место, где вы сможёте хорошо отдохнуть, перезарядиться, провести время с семьёй и насладиться чистейшими пляжами и закатами.
Любителям активного отдыха тоже найдётся, чем заняться на острове — прокатитесь на велосипедах, поиграйте в пляжный волейбол и теннис, займитесь подводным плаванием и отправьтесь на ночную рыбалку.
Если вы сторонник медитаций и йоги, Ко Мак порадует вас пустынными пляжами и большим количеством мест без людей, где вы сможете уединиться и погрузиться в практику.
Отдых на острове Ко Кхам
С 07:00 до 10:00 — завтрак в отеле.
После чего вы отправитесь на соседний остров Ко Кхам, который является частью национального парка. Вас порадует широкий песчаный пляж и разнообразие морской жизни — можно увидеть даже рыбу-клоуна Немо! Здесь рай для снорклинга и дайвинга! У вас будет время поплавать в голубом море, рассмотреть кораллы и морских коньков, позагорать на белом песке, полюбоваться горами острова. К 16:00 вернёмся в отель.
Желающие смогут записаться на массаж в отеле (за доплату), продолжить отдыхать на пляже или прокатиться по волнам на каяке.
Возвращение в Паттайю
В 12:30 выезжаем из отеля. Вновь на скоростном пароме доберёмся до Паттайи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после бронированияЗавершение: г. Паттайя, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.