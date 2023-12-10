Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам

Групповой тур в Паттайе

Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе

Тайские острова Ко Мак и Ко Кхам идеально подходят для спокойного отдыха в кругу близких — широкие и пустынные пляжи с белоснежным песком, голубая вода, красочные закаты, дружелюбная атмосфера и никаких шумных вечеринок.

Большая часть острова, на котором вы будете жить в отеле на первой линии, покрыта кокосовыми плантациями. Основной транспорт — велосипеды.

Любители активного отдыха оценят богатый подводный мир, где можно встретить рыбу-клоуна Немо, морских коньков и рассмотреть кораллы. Маски для снорклинга и каяки уже включены в стоимость. Из дополнительных развлечений — дайвинг, массаж, ночная рыбалка, катание на велосипедах.
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$230
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Полная оплата осуществляется за 2 дня (или ранее) до дня проведения напрямую организатору.

Необходимо взять с собой оригинал паспорта, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, удобную одежду и обувь по погоде, полотенце, наличные деньги (банковские карты принимают далеко не везде).

Программа тура по дням

1 день

Паттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливе

Рано утром выезжаем из Паттайи. Встретимся с вами в месте по договорённости.

В 13:00 пересаживаемся на скоростной паром. Уже через 1,5 часа заселимся в отель. Добро пожаловать на райский остров Ко Мак, большая часть которого покрыта кокосовыми плантациями, а основным средством передвижения являются велосипеды. Тихое и спокойное место, где вы сможёте хорошо отдохнуть, перезарядиться, провести время с семьёй и насладиться чистейшими пляжами и закатами.

Любителям активного отдыха тоже найдётся, чем заняться на острове — прокатитесь на велосипедах, поиграйте в пляжный волейбол и теннис, займитесь подводным плаванием и отправьтесь на ночную рыбалку.

Если вы сторонник медитаций и йоги, Ко Мак порадует вас пустынными пляжами и большим количеством мест без людей, где вы сможете уединиться и погрузиться в практику.

Паттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливеПаттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливе
2 день

Отдых на острове Ко Кхам

С 07:00 до 10:00 — завтрак в отеле.

После чего вы отправитесь на соседний остров Ко Кхам, который является частью национального парка. Вас порадует широкий песчаный пляж и разнообразие морской жизни — можно увидеть даже рыбу-клоуна Немо! Здесь рай для снорклинга и дайвинга! У вас будет время поплавать в голубом море, рассмотреть кораллы и морских коньков, позагорать на белом песке, полюбоваться горами острова. К 16:00 вернёмся в отель.

Желающие смогут записаться на массаж в отеле (за доплату), продолжить отдыхать на пляже или прокатиться по волнам на каяке.

Отдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко КхамОтдых на острове Ко Кхам
3 день

Возвращение в Паттайю

В 12:30 выезжаем из отеля. Вновь на скоростном пароме доберёмся до Паттайи.

Возвращение в ПаттайюВозвращение в ПаттайюВозвращение в ПаттайюВозвращение в Паттайю

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после бронирования
Завершение: г. Паттайя, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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