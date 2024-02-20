Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Здесь нет ночных клубов, зато есть множество пляжей с ослепительно белоснежным коралловым песком, чистейшей изумрудной водой и богатым подводным миром. Сюда едут за расслабленным отдыхом наедине с природой и восстановлением сил вдали от суеты.
Будем любоваться приливами на рассвете, плавать среди разноцветных рыбок с маской и созерцать закаты, от которых захватывает дух.
фев
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Полную оплату тура необходимо внести не позднее чем за 2 дня до его начала.
Программа тура по дням
Прибытие на Ко Куд
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и к 13:00 доберёмся до пирса, откуда стартует скоростной паром на Ко Куд. В 14:30 разместимся в отеле на острове, оставшийся день будет свободен. Можно покататься на качелях у самой кромки воды, понежиться в гамаке с коктейлем, поплавать на каяке или заняться снорклингом.
День отдыха
Сегодня — день релакса на райском острове. За доплату желающие могут отправиться на массаж в отеле, заняться дайвингом или рыбалкой, арендовать сапборд или мотобайк.
На Ко Куде можно осмотреть буддистский храм Золотого колокольчика, вход для всех свободный. На прилегающей территории живут любопытные обезьянки, которые будут рады лакомствам. А в рыбацкой деревне Ао Салад, где расположен храм, стоит отведать свежайшие морепродукты.
Также можно пешком сквозь джунгли или на каяке через мангровые заросли отправиться в национальный парк. Здесь рассыпаны живописные каскадные водопады с естественными лагунами, где желающие смогут освежиться.
Завершающий день
После завтрака будет время отдохнуть на пляже. Заберём вас из отеля в 12:30 и отправимся в обратный путь. В Паттайю прибудем к 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30Завершение: ваш отель в Паттайе, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.